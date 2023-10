Ambiente. Sergo (M5S): “Anche quest’anno compare la salmonella in Laguna”

“Tre ordinanze che vietano il consumo di molluschi in due zone della Laguna e in una dell’arco costiero antistante a Lignano sono state emesse nel giro di una sola settimana e una di queste riguarda la presenza di salmonella nelle vongole della laguna. Un campanello d’allarme che dovrebbe scattare, ma fino ad ora è rimasto silenzioso”. Ad affermarlo è il coordinatore territoriale di Udine del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo che intervien dopo gli ultimi atti pubblicati da Asufc inerenti i divieti di consumo diretto di molluschi in laguna e in mare tra il 29 settembre e il 3 ottobre scorso. “Nessuno che si è chiesto come mai a sei chilometri dalla costa vengono trovati molluschi con al loro interno tracce di escherichia coli in eccesso, così come nessuno ha ancora indicato quale fonte ne sia la causa – continua il Pentastellato -. L’unica cosa nota a tutti è che giusto a sei chilometri dalla costa sversa i propri reflui il depuratore di Lignano”. “L’azienda Sanitaria competente nonostante i tre casi di sforamenti batteriologici non ha fino ad ora provato a ordinare ad Arpa di ricercare le cause degli stessi. In teoria sta ancora aspettando gli esiti delle ricerche di tutti i ritrovamenti di questi anni. Così come non sono ancora note le risultanze del tavolo di lavoro voluto dall’assessore regionale all’Ambiente Scoccimarro nel 2019 sullo stesso tema. Almeno una cosa è certa, visto il periodo dei campionamenti effettuati non ci si potrà appellare alle forti piogge e ai dilavamenti dei campi del periodo. Dopo sei anni di impegno del M5S su questo tema ancora mancano dati e risultanze certe”.