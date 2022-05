Ambulatorio diabetologico dell’ospedale di Gemona, Liguori (Cittadini): «Segnalazioni di cittadini rimbalzati presso altre strutture»

«Riceviamo segnalazioni da parte di pazienti che, assistiti presso l’ambulatorio diabetologico del presidio ospedaliero per la salute di Gemona, affermano di sentirsi abbandonati: in attesa di visita vengono contattati da personale non medico e invitati a rivolgersi ad altra struttura, senza alcuna ulteriore indicazione. Vorremmo capire come mai il servizio, che da novembre 2020 risulta attivo “solo per il rinnovo del piano terapeutico e per follow up”, è stato ridotto e quando sarà nuovamente possibile essere visitati presso la struttura». La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, annuncia un’interrogazione per conoscere il futuro dell’attività dell’ambulatorio di diabetologia del presidio ospedaliero di Gemona. «Ci interessa capire quando il servizio ricomincerà ad operare in tutte le sue funzioni – conclude – perché il diabete è una malattia cronica che necessita in modo particolare della continuità di cura al fine di evitare gravi complicanze a lungo e a breve termine e i pazienti non possono essere trascurati e mal gestiti per motivi logistici od organizzativi che non li riguardano».