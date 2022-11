AMIANTO A PORCIA. DA GIAU (PD): CENTRO DESTRA NON CI INTIMIDISCE, NOI SEMPRE TRASPARENTI

“Non ci intimidiscono certamente i toni offensivi e fuori luogo delle repliche di Piccin e Turchet. Sulla discarica di amianto gestita dalla General Beton, il Pd purliliese ha sempre avuto una posizione specchiata. Nessuna contrarietà preconcetta, solo attenzione massima, affinché fossero rispettate sicurezza e diritti dei residenti, in particolare quelli del quartiere di Sant’Antonio, oltre che il diritto di impresa”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Chiara Da Giau (Pd), replicando alle dichiarazioni dei consiglieri regionali Mara Piccin e Stefano Turchet in merito alla discarica di amianto di Porcia.

“Senza timore di essere smentiti ribadiamo che – spiega l’esponente dem – nell’ultima legislatura l’avversità a creare le condizioni perché potesse essere chiesto e ottenuto l’ampliamento della discarica, è tutta riconducibile a Fratelli d’Italia e al suo assessore regionale Scoccimarro. Quest’ultimo ha ceduto, alla fine, solo per aver esaurito tutti i pretesti prendi tempo e non essere stato in grado di offrire un’alternativa credibile, né in termini di modifica dei criteri localizzativi, né con l’individuazione di un sito alternativo in regione”.

“Ho sempre espresso il mio parere in maniera trasparente, sia alla proprietà che in Consiglio. Non è pensabile – conclude Da Giau – agire sempre in deroga. Se le discariche di rifiuti non pericolosi usate per lo smaltimento dell’amianto non presentano fondato motivo tecnico-scientifico per essere tenute a determinate distanze, la norma deve assumere tali conclusioni e si evitano i provvedimenti ad personam”. ACON/COM/db