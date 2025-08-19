Amianto: la sicurezza delle navi

La costruzione delle navi, cosi come sono state progettate oggi, sono sicure per la salute e per la sicurezza di chi le costruisce? La scelta dei materiali da usare hanno conseguenze per la salute? Gli indumenti protettivi individuali, le regole di comportamento rispondono alla sicurezza totale del lavoratore? Sono stati valutati a fondo? Sono domande che non si possono ignorare, la nave è di tutti ed è per tutti. Amianto mai più, e invece….il tempo è passato invano, ora sono le Fibre artificiali vetrose potenzialmente cancerogene da contrastare, e la stessa azienda Fincantieri con cui confrontarsi. Il progetto delle navi rispetta le norme vigenti, ma le norme sono datate e fissano valori troppo bassi rispetto alle conoscenze e alle misure oggi disponibili. Mancano totalmente le analisi sugli elementi che compongono i materiali che vengono coperte con le certificazioni di enti indipendenti sul rispetto delle normative europee e nazionali, fatte dagli uomini sulla base degli interessi e dei rapporti di forza. Un vuoto che può far morire. Quando qualcuno espone dei dati, delle analisi, il minimo è ascoltare, verificare le criticità sollevate, rispondere punto per punto, ribattere con prove e numeri, confrontare con valutazioni diverse, chiedere chiarimenti e discutere fino a sciogliere ogni dubbio. Perché il punto non è “essere a norma”, il punto è “costruire le navi e vivere”. La domanda, dunque, è una sola: nelle progettazioni delle navi sono state contemplate, in modo terzo, competente e trasparente, tutti i rischi? Terzo significa indipendente dagli interessi dell’azienda. Le analisi più delicate devono essere verificate da soggetti esterni e qualificati non coinvolti alla catena decisionale. Competente significa che le valutazioni si devono basare sui dati migliori, sulle simulazioni più aggiornate. Trasparente significa che la documentazione tecnica si deve vedere, deve rendersi pubblica in modo completo e leggibili. Non comunicati e sintesi ma relazioni, dati e analisi con possibilità di verifica pubblica. Alla questione sicurezza si aggiungono molti altri aspetti come l’impatto ambientale, la salute pubblica, lo sviluppo del territorio. Ma io parto con la sicurezza. Perché, se non possiamo dire con piena e sicura consapevolezza che queste navi sono state progettate e realizzate con i più alti criteri di sicurezza scientificamente accertabili, allora tutto il resto ambiente, sviluppo, salute poggeranno su basi fragili. La nostra memoria torna all’amianto, e sappiamo come è andata a finire. La costruzione di una nave è una sfida in tutti i campi, può diventare un’opportunità per la ricerca scientifica, un’occasione di sviluppo della conoscenza e dell’innovazione al servizio del Paese. Non è un affare di pochi ma una sfida aperta alle competenze, alle migliori menti di cui disponiamo. Non si tratta di essere a favore o contro del cantiere, si tratta di decidere se vogliamo costruire navi, alla luce del sole, con piena consapevolezza e con metodo. Sulla materia, e dopo la firma della convenzione tra Fincantieri e Sapienza Università di Roma di collaborazione per sviluppare progetti di ricerca sui materiali, ritengo obligatorio aprire una discussione politica convocando il Consiglio Comunale, e il Tavolo permanente dell’amianto.

Luigino Francovig