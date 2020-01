Amici della Musica a Udine due concerti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il 2020 degli Amici della Musica di Udine inizia con due concerti domenicali. Domenica prossima 12 gennaio, alle ore 11, l’appuntamento è in Sala Ajace, sede storica del sodalizio, per una matinée realizzata in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale per “Arti parallele”. Elena Cecconi al flauto, Lapo Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte si uniranno nel trio “Les cordes soufflantes” in pagine di Rossini, Genin, De Santis, Giachino, Procaccini e Bartok.

Sempre domenica, alle ore 17, il Palamostre ospita un evento straordinario all’interno del ciclo “Conversazioni in musica”, a ingresso libero. E’ prevista la proiezione di un film omaggio alla figura di Miela Reina, con soggetto e sceneggiatura di Paola Bonifacio e regia di Piero Pieri per Rai Fvg e, a seguire, un concerto di Roberto Fabbriciani. Il solista (che si è esibito più volte alla Scala, alla Royal Festival Hall di Londra, alla Suntory Hall di Tokyo, alla Sala Cajkowskij di Mosca e alla Carnegie Hall di New York) alternerà un repertorio classico a pagine dai toni sperimentali, utilizzando flauto in do, flauto basso, ottavino, flauto contrabbasso e iperbasso, con suoni filtrati e scomposti da Alvise Vidolin alla regia sonora e live electronic.