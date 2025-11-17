Amici della Musica: Al Palamostre di Udine arriva dalla Svizzera un quartetto d’archi strepitoso, il Quatuor Solem

Sarà il quartetto d’archi svizzero “Quatuor Solem” il protagonista del concerto di mercoledì 19 novembre al Teatro Palamostre di Udine, con inizio alle ore 19.22. La stagione numero 104 degli Amici della Musica di Udine prosegue così un itinerario cameristico d’eccellenza, grazie anche alla presenza sul palco della pianista bulgara Nadeja Malcheva Dimitrova. Il programma, dal titolo “Danze”, è ricco di suggestioni, tra opere romantiche e slanci popolari.

Denitsa Kazakova e Olivier Piguet ai violini, Céline Portat alla viola e Pascal Desarzens al violoncello apriranno il programma con le Danze Rumene di Béla Bartók, per proseguire con Aquarelle di Pančo Vladigerov, Petite suite di Michīs Theodōrakīs e le celebri Danze Slave di Antonín Dvořák. La seconda parte vedrà sul palco anche il pianoforte: la Dimitrova – concertista e didatta di fama internazionale – si unirà infatti ai colleghi per eseguire insieme a loro il Rondò alla Zingarese di Johannes Brahms e il Quintetto in sol minore op. 49 di Enrique Granados.

Il Quartetto d’archi Solem già dal nome rivela una sorta di metafora delle intenzioni artistiche dell’ensemble e della loro predilezione per la luce del sole. La complicità tra questi quattro musicisti di talento è evidente nelle loro interpretazioni, caratterizzate da flessibilità e sensibilità. Amante di approcci contrastanti, il quartetto amplia il proprio repertorio spaziando dall’Arte della Fuga alla musica contemporanea, evolvendosi con estro in base alle opere e con ospiti eccellenti, con l’obiettivo di offrire al pubblico incontri musicali unici e memorabili.

La 104^ Stagione degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Udine, grazie al sostegno di BCC Banca di Udine, NordGroup e ABAU Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Confindustria Udine, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.

Prevendite su Vivaticket e al botteghino del Palamostre, con biglietti acquistabili fino a esaurimento dei posti, 40 minuti prima di ogni concerto.

Altri dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it.