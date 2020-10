Amici per la pelle

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Generalmente la pelle e’ quella degli altri e sulla quale i due protagonisti giocano alla ricerca del potere. Amici, poi, capiamoci bene; perche’ se formalmente e in alcuni casi sono obtorto collo costretti a presentarsi se non proprio come amici, almeno come alleati, spesso e volentieri di fatto le reciproche pretese si scontrano in quanto troppo simili e riferite ad aree in cui i galli nel pollaio non possono essere due. Lo si vede chiaramente nell’ultimo scenario in cui si sta consumando l’ennesima guerra cosiddetta locale (e dunque a quanto pare indifferente rispetto all’attenzione internazionale) e in cui le vittime in poco tempo sono arrivate a piu’ di cinquemila. Nel Caucaso si sta combattendo una guerra feroce, la solita che formalmente si presenta come un conflitto di carattere piu’ o meno etnico, anche se la situazione e’ in realta’ piu’ complicata, ma che altro non e’ che la continuazione della ricerca di destabilizzazione e dello smembramento di tutta quella enorme regione sede dei principali traffici di materie prime ed energetiche.

Non solo, ma in questo caso l’obiettivo e’ anche il controllo di territori che permettono di mantenere un’intera area sotto il proprio interesse strategico. Interessi che tra i due contendenti si intrecciano un po’ per obiettivi condivisi, un po’ perche’ magari l’avversario e’ comune e di necessita’ si fa virtu’.

Tipo in Siria, dove la Russia ha estremo bisogno di rinsaldare la sua presenza per garantirsi le basi sul Mediterraneo e la Turchia vorrebbe riprendersi quanto ad inizio del secolo scorso aveva perso in seguito al collasso dell’impero ottomano. Le stesse due potenze sono costrette a trovare una quadra per evitare di entrare in conflitto nella gestione della ragnatela intricata delle piplines che portano gas e petrolio in Europa. Il rischio pero’ e’ grosso e nessuno dei due interpreti di questa commedia gioca in modo onesto e chiaro questa partita di risiko.

La Turchia sta puntanto molto sul banco del pokere e non si capisce bene se stia bluffando oppure abbia una buona mano su cui contare. Certo e’ che ultimamente e se dovesse spuntarla sulle dispute relative alla fascia marina di competenza, avrebbe a disposizione giacimenti di gas notevoli e dunque la dipendenza dalla Russia si limiterebbe di molto. Punterebbe dunque a diventare l’hub piu’ importante dell’area, ma invece che importarle metano dalla Russia, gestirebbe in proprio le risorse puntando naturalmente ad essere il riferimento unico (o quasi) per le commodities (petrolio, ma soprattuto, apputo, gas) che arrivano dalla zona del Caspio. La stessa alleanza, che fa riferimento all’appoggio ai Fratelli Musulmani, con il Qatar (dopo la Russia, il principale detentore dei giacimenti gasiferi del mondo), la farebbe divenire il principlae protagonista di questo tipo di commercio.

Ovviamente tutto cio’ a Mosca non piace affatto ed e’ su questi interessi che trova origine la ripresa della guerra tra Armenia ed Azerbaijan. La presenza in quel conflitto di truppe legate alla Turchia (ma gli stessi F16 di Ankara stano facendo il loro sporco lavoro da quelle parti) portate li’ dal teatro siriano e dei famigerati mercenari (nonche’ di “volontari” dell’esercito russo) di Wagner, la dice lunga sugli interessi contrapposti che si stanno giocando in quella sporca guerra.

Chi si trova in condizione di vantaggio a questo punto e’ la Turchia mentre Mosca e’ costretta a mantenere un equilibrio sempre piu’ precario per evitare che l’Azerbaijan stabilizzi i suoi rapporti con Ankara e che gli stessi turchi (non e’ solo per fanatismo che Erdogan si propone come il rappresentante principale della difesa dell’islam) espandano la loro influenza anche nelle repubbliche del Caucaso che sono ancora parte integrante della Federazione Russa o in paesi grandi produttori di gas come Turkmenistan e Kazakistan, ex membri dell’URSS. I commenti di Kadirov, president della Cecenia, relativi alle famose vignette pubblicate da Charlie Ebdo, non fanno dormire sonni tranquilli a Putin ceh giustamente teme per un radicarsi dell’islam nelle repubbliche della federazione russa in cui quella e’ la religione ufficiale. Certo, la Turchia non puo’ sottovalutare quello che e’ l’impatto dei soldi russi sulla sua economia; un’economia sempre piu’ debole e provata che provoca l’ulteriore deprezzamento della valuta di Ankara. Non solo, ma lo stesso partito di Erdogan dopo aver perso il controllo delle principali citta’, Istanbul, Ankara e Izmir, si sta sempre piu’ indebolendo e deve ricorrere sempre piu’ spesso all’appoggio dei suoi alleati piu’ radicali (con iI fanatici dei Lupi Grigi in testa) costretto a giocare una partita sempre piu’ d’azzardo con il rischio di far precipitare il suo Paese in un profondo baratro.

La pretesa di giocare su troppi tavoli potrebbe rivelarsi un investimento sbagliato e tagliare fuori la Turchia sia dai suoi alleati storici, la Nato e cioe’ gli Stati Uniti, che quelli piu’ recenti ed incerti come la Russia nonche’ quelli con cui pur avendo interessi diversi, gli Emirati e coloro che che vedono I fratelli musulmani come fumo negli occhi, solo in particolari circostanze (appunto il sostegno all’islam integrale e la lotta al laicismo) possono trovarsi d’accordo con Ankara.

Insomma, mentre nel frattempo nessuno rispetta patti e convenzioni vendendo armi a tutti indipendentemente dal fatto che si tratti di paesi in guerra, i focolai stanno diventando incendi sempre meno controllabili. Dal Nord Africa al Caucaso passando per il Medio Oriente e la penisola Arabica. C’e’ qualcuno che ricorda che in Yemen si sta comabattendo una guerra cruenta e in cui la stragrande maggioranza dei bambini rischia di crepare di stenti? E che tutto l’occidente, a partire dall’Europa che si segnala per l’assoluta mancanza di politica estera comune (solo Macron va in giro per Il globo per cercare di imporre regole che vanno bene solo per la Francia), e non solo sta facendo affari colossali nella vendita di armi a tutte le fazioni combattenti? Ma tanto le guerre mica si combattono nell’occidente in pace, vero?

Docbrino