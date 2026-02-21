Amnesty International: Ma quale tregua?

600 persone palestinesi uccise negli attacchi israeliani dall’inizio del cessate il fuoco: questa sarebbe una tregua? Nella Striscia di Gaza le persone continuano a morire a causa degli attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco in corso. Dal 9 ottobre 2025 al 10 febbraio, Israele ha violato l’accordo di cessate il fuoco almeno 1.620 volte, con attacchi aerei, artiglieria e sparatorie dirette. E il governo Meloni ha deciso non solo di voltarsi dall’altra parte, evitando di sospendere gli accordi militari con Israele, ma ha anche scelto di partecipare come osservatore al “Board of Peace” del presidente statunitense Trump, nonostante la partecipazione a questo organismo violi la nostra Costituzione.

Alla vigilia della prima riunione del “Board of Peace” non abbiamo potuto restare in silenzio e, insieme a Greenpeace, abbiamo deciso di mostrare a chi non le vuole vedere le tremende immagini che arrivano dalla Striscia di Gaza, attraverso uno schermo che ha fatto il giro di Roma fermandosi davanti a Palazzo Chigi e alla Farnesina.

Italia, chiedi con noi lo stop al genocidio FIRMA ORA