Anà-Thema teatro: Presentato il cartellone della compagnia che accompagnerà il pubblico tra Osoppo e Martignacco nel prossimo inverno

Una tournée lunga un’estate. Una quarantina di spettacoli proposti in quasi altrettante piazze della regione e non solo, da Osoppo a Este (Padova), da Malborghetto alla Grotta Gigante di Trieste, da Sappada a Commezzadura (Trento), solo per citarne alcune.

Mentre prosegue a ritmo serrato la stagione estiva di Anà-Thema Teatro, che da giugno scorso fino a fine agosto sta proponendo spettacoli per tutta la famiglia a cominciare dall’ultima nuova produzione, “Oz il mago”, è tutto pronto per la nuova stagione di Eureka 14, il ricco cartellone che animerà per l’inverno 2023-2024 i teatri di Osoppo e Martignacco, ma non solo.

Emovère

«Ancora una volta – spiega il direttore artistico della compagnia, Luca Ferri – siamo orgogliosi di raccontare un ricco calendario che spazierà dagli spettacoli di prosa al teatro ragazzi, dalla musica al teatro itinerante e, naturalmente, ripartiremo anche con le famose cene con delitto e i tanto richiesti laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti. Abbiamo dato il nome Emovère a questa nuova Eureka 14 – prosegue – perché è il verbo latino che significa “scuotere, smuovere”, ma da questa parola nasce anche l’emozione. E allora continuiamo a fare quello che da sempre è il nostro scopo, scuotiamo e smuoviamo le emozioni».

La stagione di Osoppo

E allora eccola, la nuova stagione al Teatro della Corte di Osoppo, come sempre ricca di prime regionali, prime assolute e grandi nomi del panorama teatrale italiano.

Si parte il 21 ottobre, in prima assoluta, con la nuova produzione di Anà-Thema Teatro “Sins – i vizi capitali nelle opere di Shakespeare”, in cui dopo aver esplorato le opere più famose di Shakespeare, la compagnia si addentra ora nei personaggi shakespeariani attraverso i 7 peccati capitali.

Il popolarissimo attore Ettore Bassi sarà protagonista invece il 25 novembre con “Il sindaco pescatore” tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo. Immancabile a dicembre poi lo spettacolo itinerante per Natale “Babbo Natale e le leggende delle feste” (21 dicembre).

Talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e tv, Fabio Troiano sarà in scena il 20 gennaio con “Il Dio bambino”, spettacolo di parole e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Dopo “Elisabetta I” e “Giovanna d’Arco, le donne e la scelta”, il Teatro di Roma ritorna il 10 febbraio al Teatro della Corte con “Anna Karenina – Le donne e la passione”, nuova produzione che concluderà la trilogia legata alla figura della donna nella storia che si riflette nella società contemporanea.

Grande attesa, il 24 febbraio, per l’arrivo in Friuli di Eva Robin’s che con Beatrice Vecchione, Matilde Vigna porta in scena “Le serve” di Jean Genet.

Torna volentieri in Friuli Corrado Tedeschi, stavolta impegnato il 5 aprile con “L’uomo che amava le donne”, capolavoro di Truffaut.

Completa il cartellone osovano l’ormai tradizionale spettacolo di Capodanno, stavolta con delitto (31 dicembre).

La stagione di Martignacco

Ricco anche il programma per la “seconda casa” di Anà-Thema, il Teatro Impero di Martignacco. Si parte il 17 novembre con lo spettacolo concerto con Barbara Errico “Sentimentale – dedicato a Lelio Luttazzi”. Il 15 dicembre, a grande richiesta, torna Odissea , il viaggio tra terra e mare prodotto da Anà-Thema Teatro che porta a Martignacco anche l’ultima produzione “Sins- i vizi capitali nelle opere di Shakespeare”. Nicola Lorusso e Giulio Macrì saranno invece i protagonisti, il 16 febbraio, di “Memory”, racconto di due anime disperse nel silenzio, alla disperata ricerca della propria identità. Non mancano gli imperdibili appuntamenti con la rassegna “Favole a merenda” dedicata a bambini e famiglie.

Gli altri appuntamenti

Completano il cartellone gli spettacoli ormai seguitissimi della compagnia come lo spettacolo itinerante di Halloween a Villa Fredda di Tarcento (Salem, La villa delle streghe, 28 e 29 ottobre), quello su Babbo Natale, la cui tournée toccherà l’intero Friuli Venezia Giulia e il Veneto, e “La casa dei segreti”, un’anteprima nazionale dal sapore stavolta thriller sempre a Villa Fredda di Tarcento il 13 e 14 aprile.

Per informazioni è possibile contattare i consueti recapiti di Anà-Thema, o via telefono ai numeri 3453146797 o 0432 1740499 o via email all’indirizzo info@anathemateatro.com.