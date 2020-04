Anap-Confartigianato persone: le morti del covid-19 nelle case di riposo va fermata

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il presidente Fvg, Pierino Chiandussi: «Il virus colpisce gli anziani nei luoghi in cui dovrebbero essere protetti». Predisposto un Vademecum a misura di anziano per evitare il contagio.

Mentre il Governo ha stabilito che le misure restrittive per combattere il Coronavirus resteranno in vigore almeno fino al 13 aprile, anche il Friuli Venezia Giulia assiste attonita ad una strage di anziani, già impossibilitati ad uscire: gli ospiti della case di riposo, dove il virus si è insidiato colpendo intere strutture.

Mortegliano, Lovaria e ora anche Paluzza sono alcuni dei centri in regione da cui arrivano le notizie più allarmanti per i casi di contagio e di decessi tra gli ospiti e gli operatori. «Un dolore per l’intera regione» afferma Pierino Chiandussi, presidente dell’Anap Fvg, l’Associazione anziani e pensionati di Confartigianato che conta più di 11mila associati. «La vita di ciascuno è preziosa e va tutelata, in ogni fase; l’anziano ha diritto alla serenità e alla cura anche nei suoi ultimi anni – sottolinea Chiandussi - Occorre fare qualcosa al più presto per mettere in sicurezza le residenze per gli anziani: sappiamo che la lotta a questo virus è solo all’inizio e l’attenzione e il supporto delle autorità deve riguardare tutti I cittadini».

Al di là del ricercare le cause che hanno portato a tanti decessi, prosegue il presidente, «adesso è il momento di agire per mettere in sicurezza le strutture e gli ospiti. Bisogna garantire l’arrivo dei dispositivi di sicurezza e la prova del tampone per tutti, ospiti e personale di queste strutture che di fatto, operano già come reparti ospedalieri per Covid-19. Bisogna poi prevedere nell’immediato futuro una regolamentazione attenta e scrupolosa per la messa in sicurezza preventiva», conclude.

Anap, che continua il suo lavoro anche in questo delicato momento di emergenza, ha definito e diffuso un vademecum dedicato alla terza età: una guida semplice, che contiene consigli pratici su come comportarsi per difendersi efficacemente dal contagio Coronavirus, ma anche qualche suggerimento utile per difendersi dal rischio di cadere vittime di truffe e raggiri che, nonostante il periodo, sono sempre dietro l'angolo. Il Vademecum è scaricabile dal sito www.anap.it.