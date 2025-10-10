Anche Legambiente in piazza il 14 ottobre contro la partita Italia-Israele a Udine

Il 14 ottobre a Udine si disputerà l’incontro di calcio Italia-Israele. Sicuramente si svolgerà anche la manifestazione che accoglie le proteste di migliaia di persone e di centinaia di associazioni da tutta Italia che si oppongono alla presenza di una rappresentanza sportiva che sostiene attivamente le politiche israeliane di occupazione.

Ci hanno insegnato che lo Sport ha una grande funzione educativa, che insegna ai giovani il rispetto delle regole e degli avversari, che può anche veicolare importanti messaggi di pace.

Come non ricordare il rivoluzionario gesto di Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi del ‘68 a Città del Messico, in difesa dei diritti dei neri americani? O l’importanza di aver escluso negli anni ‘60 e ‘70 il Sud Africa e gli altri Stati razzisti che praticavano l’apartheid, da tutte le competizioni sportive? O il gesto di inginocchiarsi prima di una partita, che tante squadre hanno proposto, perché “black lives matter”?

In un periodo in cui in varie parti del mondo non vengono rispettati i più elementari diritti e si commettono crimini di guerra e contro l’umanità, lo sport non può restare indifferente.

Negli stadi spesso si osserva un minuto di silenzio in memoria di qualche campione scomparso. Basterebbe un minuto per i 10 giovani calciatori dell’accademia di calcio Al-Mohtarifin, per i più di 100 piccoli calciatori uccisi e per gli oltre 65000 morti di Gaza?

In silenzio si sta quando i bambini dormono, non quando muoiono sotto le bombe, le cannonate, per la mancanza di medicinali, a causa di fame e di sete!

A Udine accompagneremo il Sudario, il gigantesco lenzuolo sul quale abbiamo riportato, scrivendoli a mano, i nomi dei 18457 bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025.

Il 14 ottobre, a Udine, manifesteremo pacificamente assieme a tante famiglie e bambini contro la partita Italia-Israele, per opporci ad una rappresentanza sportiva che si fa complice delle politiche di occupazione di Israele e per escluderla dalla FIFA e dall’UEFA.