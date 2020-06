Anche l’Università di Udine partecipa con due suoi docenti al progetto “Parole della città in tempo di pandemia”

Condividi con Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nel progetto Parole della “città” in tempo di pandemia promosso dal Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la cultura giovanile con il patrocinio dell’Università di Trieste entra anche l'Università degli Studi di Udine, con il suo patrocinio e due docenti nel comitato scientifico, il sociologo Nicola Strizzolo e il giurista Guglielmo Cevolin.

"Le loro competenze ed esperienze sono indispensabili, ora più di prima, per una progettualità di ricerca e studi per la cultura giovanile che sappia dialogare, comunicando anche con i mezzi utilizzati durante l'emergenza, con il mondo giovanile raccogliendone proposte, competenze e istanze”, dichiara Gabriella Valera, direttrice scientifica del Centro. Il progetto Parole della “città” in tempo di pandemia si rivolge ai giovani fino ai 35 anni attraverso una call, aperta fino al 15 giugno, per ricevere contributi su tematiche legate all’esperienza della pandemia. “Sono molti gli interrogativi aperti dall’esperienza di questi ultimi mesi: in che modo ha segnato le nostre coscienze, quali sono le parole e le idee più adatte per esprimerla, quali problemi emergono negli ordinamenti in cui viviamo e nelle abitudini che regolano la nostra quotidianità - spiega Valera -. Con questa call vogliamo avviare un ampio dialogo, con i giovani come protagonisti, sull’essere cittadini nella “normalità” e nell’”emergenza”, a partire dai linguaggi che articolano l’una e l’altra condizione”. Al progetto, che gode anche del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, collaborano altre importanti realtà di ricerca quali il CIRD dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Studi politici e Sociali dell’Università di Salerno e il gruppo CRC (Convenzione ONU per i diritti dell’Infanzia). "Il Centro Studi è una realtà che da tempo offre una proposta culturale internazionale, con relatori di prestigio a confronto con le voci stesse dei giovani: iniziare a collaborare è un passaggio naturale dopo una lunga esperienza dirigenziale in grandi realtà con finalità simili e continuare così a costruire dei ponti tra territorio e Università, al servizio di una comunità sempre più estesa e globale”, commenta Strizzolo.

"Da sempre collaboriamo, anche grazie a Nicola, alla proposta culturale ormai in uno scenario internazionale. Siamo a disposizione del Centro e della direttrice per portare nuove proposte, sempre all'insegna della transdisciplinarietà”, aggiunge Cevolin.

I contributi dei giovani che risponderanno alla call potranno essere pubblicati in una sezione apposita della Digital Library del Centro (www.centroculturagiovanile.eu/library/) e gli autori selezionati saranno invitati a partecipare e intervenire al Forum di discussione in videoconferenza che verrà organizzato con l’intervento di personalità del mondo della cultura, esperti e tecnici. La call integrale, con tutti i dettagli, è disponibile sul sito web del Centro, alla voce “Altri progetti”.