Anche Open Fvg solidale con i lavoratori della sanità

Anche Open Fvg e solidale con la lotta per i diritti contrattuali dei lavoratori del comparto sanitario che oggi hanno manifestato davanti agli ospedali del Fvg. Così Furio Honsell: "Va ascoltata la voce dei lavoratori della sanità, soprattutto degli infermieri degli operatori sanitari e dei precari della sanità. Il presidio oggi davanti all'ingresso del Santa Maria della Misericordia rappresentava migliaia di lavoratori ai quali l'amministrazione regionale e la Giunta dovrebbe essere riconoscente non solamente a parole. Le loro richieste sono tutte più che ragionevoli: riconoscimenti e assunzioni. La pandemia sta mettendo in luce criticità gravi che vanno risolte. Abbiamo manifestato la solidarietà di Open FVG a tutti i lavoratori presenti al presidio e idealmente anche ai tantissimi che in questi momenti tremendi sono precettati al lavoro".