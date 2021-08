Anciuti Music Festival, le masterclass internazionali di oboi e fagotti a Forni di Sopra

Proseguono a Forni di Sopra, nel nome di Giovanni Maria Anciuti descritto da Antonio Vivaldi come lo “Stradivari dell’oboe” e per questo celebrato ogni anno dal paese che gli ha dato i natali con l’evento Anciuti Music Festival, le masterclass internazionali di strumenti ad ancia doppia condotte dai migliori maestri e interpreti da tutto il mondo.

Articolate nell’Anciuti Academy, le masterclass prendono il via lunedì 23 agosto per concludersi sabato 28 agosto, subito dopo la primissima edizione di "Reeds 'n Kids", il meeting internazionale per i piccoli talenti degli strumenti ad ancia doppia, organizzato in collaborazione con il Glasbeni Center Edgar Willems di Lubiana conclusosi domenica e che ha contato oltre 30 adesioni di allievi di età compresa tra i 9 e i 17 anni provenienti dalle scuole di musica e delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, nonché dei Licei musicali di tutta Italia. L'Anciuti Academy, da parte sua, vede la partecipazione di decine di studenti provenienti oltre che dal Friuli Venezia-Giulia, anche da Sicilia, Lombardia e dalla vicina Austria e la conduzione di docenti del calibro di Paolo Pollastri, già direttore artistico del festival nonché primo oboe dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, di Fabien Thouand, primo oboe del Teatro “Alla Scala” di Milano, di Serge Herrig, docente di oboe al Conservatorio di Metz e di Enrico Cossio, primo oboe dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia-Giulia e docente di oboe al liceo Musicale “C. Percoto" di Udine.

A conclusione dell’Anciuti Academy, sabato 28 agosto, si svolgerà un doppio concerto nella frazione Cella (a ingresso libero e prenotabile sul sito del festival): alle ore 18.00, presso Ciasa dai Fornés, si esibiranno gli allievi dell'Academy accompagnati dal pianista Ferdinando Mussutto mentre, alle ore 20.45, presso la Chiesa di S.Maria Assunta, sarà la volta di alcuni docenti, ossia Paolo Pollastri e Fabien Thouand agli oboi, accompagnati da Miha Mitev al fagotto e da Alberto Busettini al clavicembalo.

L’Anciuti Music Festival proseguirà fino a novembre con una proposta di concerti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su https://anciutimusicfestival.it/) ed è promosso dal comune insieme con l'associazione culturale Dorelab e il supporto di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Riel S.R.L., Dria Società Idroelettrica, Legnolandia e la collaborazione di numerosi partner regionali e di rilievo nazionale, come la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, e con la direzione artistica di Paolo Pollastri e quella organizzativa di Enrico Cossio,