“Ancora interrogativi sui lavori nell’ area depuratore di San Daniele in loc. Villanova” da Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G

Come Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G", si legge in una nota stampa a firma del referente Marino Visintini, ci siamo occupati da poco dello stato del depuratore di San Daniele del Friuli, sito a Villanova Nord a seguito dei gravi smottamenti che hanno interessato il versante su cui esso insiste e l'area stessa dell'impianto danneggiandone alcune componenti. Ci eravamo posti alcuni quesiti ai quali non è stata data alcuna risposta.

Sarebbe utile che il cittadino potesse accedere ad alcune semplici informazioni ed avesse risposta ai quesiti elementari che sorgono dalla visione delle fotografie scattate a diverse settimane di distanza dal verificarsi dei citati eventi che mostrano l'imponenza dei lavori in corso di esecuzione.

Lo smottamento è stato dovuto alla tracimazione delle acque provenienti dalla rete fognaria in arrivo in testa all'impianto oppure all'afflusso delle acque di pioggia cadute nel bacino afferente l'area dell'impianto?

In entrambi i casi l'impianto ,se correttamente progettato ,avrebbe dovuto essere dotato di manufatti ed apparecchiature atti ad allontanare le portate fognarie eccedenti le capacità dello stesso e non consentire che potessero riversarsi sull'intero sito ed altrettanto di un sistema di protezione ed allontanamento . Ricordiamo a tal proposito l'evidente vulnerabilità del sedime costituito da un terreno estremamente permeabile che in altre precedenti occasioni si era manifestata in maniera eclatante : il gestore che ha curato anche la progettazione e direzione dei lavori ha tenuto conto di ciò provvedendo a realizzare preventivamente le opere necessarie oppure solo adesso di fronte ai fatti sta provvedendo con spese ingenti a carico dell'utente che paga la bolletta?

Le opere in corso di esecuzione sono di pura risistemazione o risolutive rispondenti ad un nuovo progetto complessivo approvato ed autorizzato dagli enti a garanzia che tali inconvenienti non si ripetano?

L'osservatorio chiede trasparenza sulle responsabilità su quanto accaduto che non può certamente essere considerato conseguenza di eventi meteorologici eccezionali e non prevedibili.

Inoltre, a seguito delle dichiarazioni del gestore ,volte a tranquillizzare sommariamente l'opinione pubblica ,relative al non verificarsi di pericolosi sversamenti sul terreno è d'obbligo ricordare che al depuratore in oggetto ,oltre agli scarichi di provenienza civile di una parte dell'abitato di San Daniele, afferiscono le acque provenienti dai prosciuttifici e dall'ospedale civile e da altri opifici del comprensorio .

E' urgente conoscere dagli enti preposti se il depuratore in questione è idoneo ,come dimensionamento e tipologia di processo ,al trattamenti di tali reflui di complessa composizione nell'interesse della difesa dell'ambiente e della salute pubblica.