Ancora una “morte bianca” in Friuli. Ventiquattrenne schiacciato da una pressa alla “Principe” di San Daniele

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si fa fatica a parlare di incidente quando si parla di morti sul lavoro, perchè comunque sia andata qualcosa non ha funzionato nella sicurezza ed è sempre una sconfitta per tutti. Ma capire cosa è andato storto, se vi sono responsabilità, che in genere vi sono perchè nessuno deve essere messo nelle condizioni, magari per una distrazione, di morire o far morire un compagno di lavoro. Le morti bianche in sostanza sono sempre omicidi e non si può appellarsi al fato. La tragedia di oggi è avvenuta questa mattina intorno alle 8 a San Daniele, patria dei prosciutti. Ed infatti è proprio in un prosciuttificio che si è consumata l'orribile tragedia. Un giovane, operaio di 24 anni, Alessandro Alessandrini, residente a Osoppo è rimasto schiacciato da una pressa. Secondo una prima sommaria ricostruzione, stava lavorando al sistema che permette il sottovuoto dei prodotti, un macchinario che doveva essere fermo e che invece gli ha schiacciato la testa non dandogli scampo. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 112 dalla Centrale del Sores di Palmanova e i sanitari sono arrivati di tutta fretta con l'ambulanza e i Vigili del fuoco, ma purtroppo per il 25enne non c'è stato niente da fare era deceduto sul colpo. In azienda sono quindi arrivati i carabinieri con i tecnici dell'azienda sanitaria che si occupano di sicurezza negli ambienti lavorativi. A loro toccherà fare chiarezza sulla terribile tragedia. La pressa che durante un'operazione di manutenzione doveva essere inerte si è invece azionata, non certo da sola. L'area dove è avvenuto l'incidente e il macchinario sono state poste sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Udine, in attesa di individuare eventuali profili di responsabilità. Attoniti i colleghi di lavoro, circa un centinaio le persone che lavorano nello stabilimento come è noto al centro di un complicato passaggio di proprietà. Grande impressione ha destato l'evento in tutto il Friuli, non solo per la dinamica orribile della morte, ma anche per la giovane età dell'operaio deceduto. Il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta, ha espresso l’allarme del sindacato per il secondo infortunio mortale che si registra in regione in meno di una settimana, dopo quello verificatosi venerdì scorso all’Interporto di Pordenone: "Con il graduale ritorno verso una normalità del quadro economico e occupazionale – commenta Pezzetta– torna purtroppo di pressante attualità anche il tema della sicurezza. Sappiamo che su questo versante gli ultimi anni avevano segnato un’inversione di tendenza rispetto a un andamento virtuoso di progressiva riduzione del calo degli infortuni e temiamo che le difficoltà dell’attuale fase, segnate da una forte incertezza sulle commesse e sul futuro, possano creare nuovi fattori di tensione negativi anche sotto il profilo della sicurezza. Ecco perché le condivise preoccupazioni per l’evolversi dello scenario economico e occupazionale non possono mettere in secondo piano un’attenzione alla sicurezza che deve restare una massima priorità. Non è accettabile infatti continuare a pagare un tributo così alto in termini di vittime, peraltro anche di giovanissima età".

Anche il PD è intervenuto sulla vicenda del giovane schiacciato dalla pressa: “Dopo la morte del giovane operaio, emigrato di seconda generazione dal Togo a Pordenone, oggi un nuovo incidente mortale sul lavoro a San Daniele: morti strazianti, tragedie familiari e aziendali. La ripresa economica necessaria ed auspicata, le necessità produttive delle aziende non passino mai attraverso un allentamento della sicurezza sui posti del lavoro". Lo ha affermato il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, esprimendo il cordoglio del partito per i lutti che hanno funestato il mondo del lavoro in regione in questi giorni.

Per Liva "la Regione e le istituzioni in generale possono fare di più e devono attivarsi in questa direzione. Ad esempio il Pd già mesi fa aveva presentato all'interno della legge SviluppoImpresa dell'assessore Bini un apposito emendamento per comprendere il tema 'sicurezza' fra quelli incentivabili finanziariamente nell'ambito dei processi e degli investimenti in innovazione"