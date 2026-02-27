Andamento dell’industria in provincia di Udine

Resi noti i dati dell’indagine congiunturale sul comparto manifatturiero della provincia di Udine, elaborata dall’Ufficio Studi dell’Associazione e relativa all’ultimo trimestre dell’anno scorso.

“Grazie ad una dinamica favorevole nell’ultimo trimestre – spiega il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo-, la manifattura udinese riesce a interrompere una fase triennale di contrazione, chiudendo il 2025 con una variazione media annua pari a +0,2% rispetto al 2024. Il contributo dell’export si conferma determinante, seppur con un’intensità ancora contenuta. Il confronto con il dato nazionale, che nel 2025 evidenzia una flessione pari a -0,5%, mette in luce una maggiore capacità di tenuta del sistema manifatturiero friulano, nonostante un quadro economico e geopolitico particolarmente complesso. E le prospettive sono incoraggianti: nel biennio 2026-2027, infatti, l’economia del Friuli-Venezia Giulia si dovrebbe collocare in una fase di crescita moderata, con un PIl regionale che, secondo le stime, è previsto in aumento dello 0,5% nel 2026 e nel 2027”.

“In un contesto internazionale complicato e in continua evoluzione, nel quale anche gli imprenditori fanno fatica a definire le strategie per i prossimi anni – conclude il presidente Pozzo -, abbiamo una sola parola d’ordine: innovazione. La nostra economia potrà crescere in modo sostenuto se saprà imprimere un’accelerazione alla produttività. Gli investimenti in tecnologia e nella formazione e qualificazione delle risorse umane rappresentano il principale driver per diffondere l’innovazione, da cui derivano la maggior parte dei guadagni di produttività. In un mondo dominato da una competizione serrata, la chiave del successo per un territorio come il nostro, basato su una manifattura fortunatamente ancora forte e proiettata sui mercati internazionali, è mettere insieme “sapere” e “saper fare”, trasferire la ricerca e l’innovazione nei processi produttivi e formare le risorse umane in grado di implementarli nelle imprese. Su questi temi strategici, chi fa impresa non può essere lasciato solo. Queste sono sfide, culturali e operative, che il sistema territoriale deve affrontare insieme e in sinergia: istituzioni, scuola, università, centri di ricerca e imprese”.

Il quarto trimestre

“Nel quarto trimestre 2025 registriamo un rafforzamento dell’attività produttiva rispetto al trimestre precedente. L’evoluzione positiva è attribuibile sia a fattori congiunturali, sia al consueto recupero dei livelli operativi successivo alla pausa estiva, con prospettive di ulteriore miglioramento, alle quali guardiamo con fiducia” commenta ancora il presidente di Confindustria Udine. Nel dettaglio, la produzione industriale registra una variazione congiunturale pari a +1,5% rispetto al terzo trimestre 2025 e una crescita tendenziale dello stesso ordine di grandezza, +1,5%, nel confronto con il quarto trimestre 2024. A fronte del miglioramento della produzione, le vendite complessive mostrano una dinamica ancora debole, collocandosi in territorio negativo su base tendenziale (-0,9%).

Il quadro complessivo segnala pertanto un disallineamento tra offerta e domanda, riconducibile alla persistente fragilità del mercato interno, che continua a risentire di un clima di incertezza. L’export, pur in un contesto caratterizzato da un cambio euro/dollaro sfavorevole e da incertezze legate all’evoluzione della politica commerciale statunitense, ha invece mantenuto un contributo positivo, sostenendo l’attività manifatturiera provinciale.

ASPETTATIVE, ORDINATIVI E OCCUPAZIONE

Le aspettative delle imprese industriali indicano un miglioramento del clima di fiducia. La quota di imprese che prevede un aumento della produzione nei prossimi mesi sale al 20%, rispetto al 9% rilevato nella precedente indagine. In coerenza con tale orientamento, gli ordinativi registrano una dinamica positiva sia su base congiunturale (+3,7% rispetto al terzo trimestre 2025) sia su base tendenziale (+2,7% rispetto al quarto trimestre 2024).

Il mercato del lavoro mostra nel complesso una buona resilienza nel corso del 2025. Nel quarto trimestre si osserva una lieve flessione degli occupati (-0,3%), che non modifica significativamente il quadro di sostanziale stabilità occupazionale.

La propensione a investire rimane su livelli relativamente sostenuti. Gli investimenti programmati si concentrano prevalentemente su digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, ambiti ritenuti strategici per il rafforzamento della competitività nel medio periodo.

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI COMPARTI MANIFATTURIERI

(variazioni percentuali – quarto trimestre 2025)

Meccanica: +1,3% congiunturale; +3,5% tendenziale

Siderurgia: +1,5% congiunturale; +1,5% tendenziale

Legno-arredo: +4,5% congiunturale; +0,9% tendenziale

Alimentare: +0,6% congiunturale; -5,6% tendenziale

Carta: +0,1% congiunturale; +5,9% tendenziale

Chimica: -5,4% congiunturale; -6,0% tendenziale

Materiali da costruzione: +3,6% congiunturale; +2,0% tendenziale

CONTESTO MACROECONOMICO E FINANZIARIO

Per quanto riguarda i principali fattori esogeni, il prezzo del gas naturale, dopo la marcata volatilità registrata nel mese di gennaio, si è attestato su un valore medio pari a 31 euro/MWh. Prosegue invece il rincaro del petrolio, che ha raggiunto i 71 dollari al barile, rispetto ai 59 dollari di metà dicembre 2025. L’euro si mantiene su livelli elevati nei confronti del dollaro, con un cambio pari a 1,18.

L’inflazione nell’Eurozona è scesa all’1,7%; tuttavia, la Banca Centrale Europea ha confermato i tassi di riferimento al 2,0% per la quinta riunione consecutiva. I tassi di interesse applicati alle imprese, dopo una fase di progressiva riduzione, hanno esaurito il ciclo discendente e mostrano segnali di lieve risalita.

Nel complesso, pur permanendo elementi di incertezza, emergono segnali di progressiva stabilizzazione del quadro congiunturale e una capacità del sistema produttivo provinciale di assorbire gli shock, preservando competenze e specializzazioni industriali.

PROSPETTIVE PER IL 2026 E QUADRO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI

Con riferimento alle prospettive per il 2026, la lieve ma significativa ripresa dell’economia tedesca nell’ultimo trimestre del 2025, primo partner commerciale per la manifattura friulana, e la capacità dimostrata dal sistema economico provinciale di attenuare gli effetti dei dazi statunitensi, anche attraverso la diversificazione dei mercati di sbocco, lasciano intravedere la possibilità di un graduale consolidamento della fase di ripresa.

Si conferma tuttavia che le imprese con performance migliori sono quelle maggiormente orientate a strategie di internazionalizzazione, diversificazione dei clienti e delle aree geografiche, nonché al presidio delle filiere produttive e delle competenze chiave.

Sul versante delle politiche di sostegno all’industria, il decreto energia rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il sistema produttivo. Il costo dell’energia rimane un fattore determinante per la competitività, in particolare per il manifatturiero e per i settori a elevata intensità energetica, che rivestono un ruolo rilevante nell’economia friulana.

Si auspica inoltre una tempestiva emanazione del decreto attuativo dell’Iperammortamento. La misura, prevista per investimenti agevolabili a partire dal 1° gennaio 2026 e con orizzonte temporale fino a settembre 2028, necessita di un quadro normativo e operativo definitivo. L’assenza di indicazioni tecniche puntuali determina infatti un rinvio delle decisioni di investimento. Fornire rapidamente certezze operative consentirebbe di sbloccare investimenti già in fase di valutazione, con effetti positivi in termini di produttività, innovazione e occupazione.