Angelo Floramo mercoledì a Versa di Romans

Mercoledì 8 novembre, alle ore 20.00, per la rassegna “Romans d’Autore” lo scrittore e saggista Angelo Floramo sarà ospite del Comune di Romans presso la Locanda “Casa Versa” di Via Gorizia. L’iniziativa, curata dall’associazione “Teatro Tuttotondo” di Buttrio, ed in collaborazione con la Libreria Faidutti di Gorizia è incentrata sulla presentazione dell’ultimo lavoro di Floramo “Vino e libertà”. Le storie di questo libro conducono per borghi antichi o periferie sterminate, dagli Stati Uniti al Mar Nero, disegnando topografie ribelli quasi sempre macchiate di sugo. Sanno tutte di ebbrezza e di libertà, forse perché il tempo di questo nostro vivere va intriso di vino tanto quanto di ideali. Il lettore è dunque avvisato: qui si beve molto, molto si mangia. Si fuma e si ama. E soprattutto si sogna, senza necessariamente andare a dormire. Di che cosa? Ma di un mondo migliore del nostro, come quello per il quale hanno lottato i protagonisti dei racconti. Alcuni reali, altri inventati. Cos’hanno in comune la periferia di Praga, la Dalmazia in inverno, un birraio di Belfast, o una tabaccheria di Lisbona? Nulla, probabilmente, oltre a quello struggimento che prende sempre il cacciatore di storie, quelle che si impregnano di alcol e di anarchia quando arrivato alla fine di un lungo viaggio non chiede altro che di poterle raccontare a qualcuno. Forse perché è ubriaco, o forse perché innamorato: di una donna, di una bottiglia o di un’utopia, in fondo non fa troppa differenza.

Gustoso finale con degustazione di prodotti tipici offerti da “Locanda Casa Versa”, Agriturismo Borgo Vecchio, Azienda agricola ed apistica “I mieli di Romans” e dall’Azienda agricola Cabas Simone.