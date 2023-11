Anniversario morte di Pasolini, cerimonia a Casarsa della Delizia

In occasione del 48° anniversario dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini, giovedì 2 novembre alle 11.30 l’Amministrazione Comunale di Casarsa della Delizia ha ricordato il grande intellettuale con una breve ma toccante cerimonia di commemorazione al cimitero di del capoluogo, ove è sepolto accanto alla madre Susanna e a pochi passi dal fratello partigiano Guidalberto, dal padre Carlo Alberto e altri famigliari.

La deposizione di una composizione floreale sulla tomba è stata effettuata a nome di tutta la comunità dal Sindaco della Città di Casarsa della Delizia Claudio Colussi. In rappresentanza del Centro studi Pier Paolo Pasolini il vicepresidente Antonio Cesare Marinelli che ha anche portato il saluto della presidente Flavia Leonarduzzi.

Presenti, insieme a diversi cittadini, anche gli amministratori dei Comuni vicini come il sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava. Per la Regione presente il consigliere regionale Markus Maurmair. Presenti anche il vicesindaco Ermes Spagnol, gli assessori comunali Aurora Gregoris e Paola Zia, il consigliere comunale Giuliano Novello e il presidente della Pro Loco Antonio Tesolin.

“Un dovere per noi ricordare – ha commentato Claudio Colussi -, c’è sempre molta partecipazione da parte della comunità a testimonianza dell’importanza di Pasolini per la nostra realtà. Oltre alle iniziative culturali, per ricordarlo, ci stiamo muovendo come amministrazione comunale per valorizzare il Casèl dove insegnava e l’area della fontana dell’“aga fres’cia dal me pais”, citando un suo famoso verso, a Versutta, nonché la loggia di San Giovanni fondamentale nella sua attività politica”.

Il primo cittadino ha anche ricordato a livello personale il giorno in cui si svolsero i funerali di Pasolini, quando insieme ad altri membri del Circolo culturale giovanile attese tutta la notte l’arrivo del feretro da Roma e i funerali a cui partecipò una moltitudine di persone.

Colussi e Marinelli hanno ricordato anche l’iniziativa di questi giorni “Nel segno della contraddizione Pasolini e Fortini due poeti del Novecento”, convegno di studi il 3 e 4 novembre nella Sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich.

“Pasolini è un grande personaggio per Casarsa e per tutto il mondo della cultura – ha sottolineato Marinelli -: come ogni anno proprio a novembre organizziamo il nostro convegno più importante come Centro studi. Quello dedicato a Pasolini e Fortini sarà un’occasione per un’ampia indagine sul rapporto tra queste due figure chiave nella letteratura del Novecento”.