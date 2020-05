Annullata l’edizione 2020 di Bioest in programma dal 6 al 7 giugno, gli organizzatori puntano su una “fiera virtuale”. L’appuntamento con l’edizione tradizionale è per il prossimo anno

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia in atto è stata annullata l’edizione del Bioest in programma quest’anno dal 6 al 7 giugno nel Parco di San Giovanni a Trieste.

A comunicarlo con dispiacere è il Consiglio Direttivo dell’Associazione organizzatrice, Bioest.

“Com’ era da aspettarsi – spiegano gli organizzatori - anche noi abbiamo dovuto cedere alla realtà contingente. Abbiamo sperato fino all’ultimo in una evoluzione della situazione più favorevole, ma purtroppo così non è stato.

L’associazione intende comunque permettere alle attività che avrebbero dovuto partecipare a Bioest di essere comunque presenti sia pure virtualmente sui canali informativi e le pagine sociale di Bioest.

L’idea – spiegano ancora i promotori di Bieost - di utilizzare la pagina e i contatti dell’associazione per offrire agli interessati una vetrina virtuale dei partecipanti alla manifestazione.

Il progetto prevede l’allestimento di un tour virtuale tra i produttori e le associazioni, permettendo un successivo contatto diretto tra espositori e visitatori.

Tutti gli interessati sono invitati a contattare l’associazione per autorizzare il proprio inserimento in una “fiera virtuale” dove potranno essere presenti con i propri dati, recapiti e modalità di contatto, foto e un breve video con la presentazione dell’attività.

L’associazione è già al lavoro per organizzare l’edizione 2021. L’appuntamento è per il prossimo anno con Bioest 2021.