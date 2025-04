Anpi e Comune di Udine domenica commemorano l’eccidio alle carceri e il 15 apr, concerto di 3 per l’80 della Liberazione

Nella primavera di 80 anni fa, mentre continuava l’avanzata degli Alleati – che, nel giro di qualche settimana, avrebbe portato alla fine del regime nazifascista nella nostra Penisola -, a Udine si compiva l’eccidio delle carceri. La memoria di questa pagina dolorosa della storia della lotta di liberazione in Friuli è coltivata fin dall’immediato dopoguerra. Domenica 13 aprile, alle 10.30, l’ANPI, come ogni anno, renderà onore ai 29 partigiani, garibaldini e osovani, con la cerimonia di commemorazione, che si terranno davanti alla lapide posta sul muro esterno della casa circondariale di via Spalato.

Nel capoluogo friulano, le i niziative per l’80° anniversario della Liberazione che la sezione Anpi Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” e il Comitato Provinciale propongono insieme al Comune, si apriranno, però, martedì 15 aprile con il concerto corale “Viva l’Italia antifascista!”, che si svolgerà, alle 18.30 , all’Auditorium di Paderno .

LA CERIMONIA ALLE CARCERI

«La commemorazione alle carceri è un tributo di rispetto e gratitudine verso i 29 partigiani fucilati: uomini e giovanissimi, che hanno dato la loro vita, perché animati dagli stessi ideali di libertà e democrazia, pur appartenendo a formazioni diverse. Questa cerimonia esprime quel sentimento unitario rappresentato anche nel nostro medagliere: partigiani delle divisioni Garibaldi e Osoppo uniti per sconfiggere la barbarie nazifascista. L’ANPI vuole rappresentare tutti i partigiani, nessuno escluso, perché siamo e vogliamo rimanere unitari . Le divisioni in questo campo non aiutano, perché sminuiscono il valore della Resistenza e impoveriscono la vita democratica e la politica», rimarca Antonella Lestani , presidente dell’ANPI provinciale di Udine.

La cerimonia inizierà, come detto, alle 10.30 . Alla presenza dei sindaci, delle autorità, dei familiari dei caduti e della cittadinanza saranno deposte delle corone alla lapide in loro memoria. Poi, interverranno il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni , e Antonella Lestani , presidente dell’ANPI provinciale. Seguirà, quindi, l’orazione ufficiale, che sarà pronunciata da Annalisa Comuzzi, rappresentante del movimento Donne in nero. La cerimonia, organizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, sarà accompagnata dai canti del Coro Popolare della Resistenza .

IL CONCERTO

Martedì 15 aprile, il concerto “Viva l’Italia antifascista!” vedrà esibirsi a cappella, sul palco dell’Auditorium di Paderno (in via Piemonte, 82), tre ensemble: Coro Così, Coro ANPI di Pordenone e Coro Popolare della Resistenza . L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età “Paolo Naliato ”, inizierà alle 18.30, ed è con ingresso libero . Lo spettacolo si aprirà con la proiezione del filmato sulla liberazione di Udine dal titolo “L’indimenticabile primavera del 1945”. Dopo gli interventi di Carlo Baldassi , componente dell’ANPI cittadina, e della presidente Antonella Lestani , partiranno i canti. L’evento è re alizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Udine.