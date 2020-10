Anpi friulano in lutto per la morte di Elio Nadalutti

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Noi ricordiamo con affetto e rimpianto, non solo il presidente dell'Anpi di Cividale ed il vice presidente provinciale - si legge in una nota dell'Anpi Udine -, ricordiamo soprattutto l'amico, il compagno, l'uomo Nadalutti. Onestà intellettuale, coerenza politica, dignità umana: questi i tratti che hanno contraddistinto la sua vita pubblica e privata.

E l'uomo Nadalutti era portatore di una carica passionale mai banale, anzi sempre finalizzata ad un obiettivo ben preciso, fosse esso una cerimonia commemorativa o un progetto storico/culturale da condividere con degli studenti. Abbiamo sempre apprezzato la sua tenacia e la sua instancabile attività nel ricercare e attuare la collaborazione e la condivisione d'intenti con le corrispondenti associazioni partigiane di Slovenia e Croazia: ne sono palese testimonianza il gemellaggio Cividale/Tolmino, gli incontri di Nova Gorica e Most na Soci, il prossimo gemellaggio fra Dobrovo e Cormons".

Cordoglio anche da Furio Honsell: "Con profondo dolore esprimo la vicinanza ai familiari per la scomparsa di Elio Nadalutti, presidente dell'ANPI di Cividale. Fu esemplare per l'impegno civile a difesa dei valori di libertà e democrazia. Elio era attivissimo e proprio in questo periodo dell'anno organizzava l'importante manifestazione di commemorazione a Cividale delle vittime della Caserma Francescatto e delle Fosse di Cividale. Erano sempre manifestazioni che scuotevano le coscienze e testimoniavano l'attualità del messaggio della Resistenza."

Morte Nadalutti: Shaurli, mancherà molto e a tante persone

"Elio Nadalutti è andato avanti. Compagno, sindacalista, impegnato nella cooperazione, nel sociale, nell’ANPI e nella sua Cividale. Prima di tutto però una grande persona che non ha smesso un attimo la sua passione ed il suo impegno civile per gli altri". Il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Elio Nadalutti, vicepresidente dell'Anpi provinciale di Udine.

"Si discuteva con Elio - ricorda Shaurli - di politica, di riunioni da fare, di iniziative da mettere in campo fino all'ultimo. Non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, un consiglio o una critica 'da sinistra' e da cittadino. Mancherà davvero molto e credo a tante persone".

Il segretario dem invia "un abbraccio prima di tutto alla famiglia e anche a tutti quelli che come me oggi si sentono un po’ più soli, ma continueranno a impegnarsi seguendo il suo esempio".