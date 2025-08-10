Anpi Udine in lutto per la scomparsa dello storico Flavio Fabbroni

Lutto a Udine e in Friuli per la scomparsa di Flavio Fabbroni, storico e instancabile testimone della Resistenza friulana. Autore di importanti studi sulla lotta partigiana e la deportazione politica, è stato insegnante di lettere alle superiori.

Fabbroni si è spento all’età di 84 anni era figura di riferimento per l’ANPI provinciale di Udine. Appassionato, oratore in decine di commemorazioni e prezioso testimone nelle scuole, Fabbroni ha dedicato la sua vita a tenere viva la memoria collettiva dell’antifascismo, con un impegno civile e una profondità umana che hanno lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto.

Originario di Sacile, classe 1941, Fabbroni aveva fatto di Udine la sua casa. Qui aveva insegnato storia nei licei Stellini e Sello, contribuendo a formare intere generazioni di studenti. Sempre sobrio nei toni, mai incline alla visibilità, il professore era amato per la sua onestà intellettuale e per la capacità di raccontare la storia con uno sguardo critico ma empatico.

L’amministrazione comunale di Udine esprime cordoglio per la morte di Fabbroni e lo ricorda come punto di riferimento per la memoria, la libertà e la democrazia, stringendosi alla famiglia in questo momento di dolore.

Fabbroni è stato anche dirigente dell’Anpi di Udine. Addolorati per questa grave perdita – dice l’associazione partigiani – che lascerà un vuoto nella nostra associazione ma soprattutto nei nostri cuori ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia: a sua figlia Francesca, a suo nipote Gabriele e a suo genero Giuseppe. La cerimonia funebre si terrà a Udine martedì 12 agosto alle 16.00 alla Casa Funeraria Mansutti in via del Calvario (dietro il Cimitero di San Vito)