Antisemitismo: Pascolat (Pd), a S. Daniele del Friuli l’odio arriva come uno schiaffo “Solidarietà a chi ha ricevuto messaggi con minacce”

“Massima solidarietà a Paolo Menis, Carlo Topazzini, Consuelo Zanini e Romano Ovan: saremo sempre al vostro fianco per sconfiggere chi, ancora oggi, minaccia, cerca divisione e fomenta intolleranza. Non c'è spazio per gli antisemiti in Friuli Venezia Giulia”. E' la dichiarazione del segretario provinciale del Pd di Udine, Roberto Pascolat, che condanna i messaggi antisemiti recapitati ieri a quattro consiglieri di minoranza del comune di San Daniele del Friuli (Udine).

A ricevere le minacce l'ex primo cittadino Paolo Menis (Pd), Carlo Toppazzini (lista Civica 18 San Daniele), Romano Ovan (lista San Daniele Bene Comune) e Consuelo Zanini (di Innovare San Daniele).

“Diffondere la cultura dell’odio – indica Pascolat - porta ad atti che rinnegano la storia delle nostre città e dei nostri paesi. Dopo Torino e Mondovì tocca a San Daniele, dove una comunità ebraica ha vissuto per secoli”.

“Qualche giorno fa abbiamo sentito le incredibili e gravissime dichiarazioni di un consigliere comunale, ora – aggiunge il segretario dem - arriva come uno schiaffo un ulteriore atto di odio a evocare fantasmi che speravamo definitivamente sconfitti”.