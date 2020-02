Antisemitismo: Shaurli, Pd presenta mozione di vicinanza e solidarietà per la senatrice Segre e Fedriga la boccia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il Pd ha presentato una mozione di vicinanza e solidarietà per la senatrice Segre e Fedriga l'ha di fatto bocciata. Il presidente della Regione ha fatto propria una mozione del centrodestra che stravolge la chiara posizione sull'antisemitismo sottoscritta da tutte le opposizioni. Il tutto col beneplacito dei cosiddetti moderati, ancora una volta piegati a tappetino ai voleri della Lega". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'iniziativa del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che oggi in Consiglio regionale ha annunciato di voler presentare a sua prima firma la mozione sull'antisemitismo, nel testo modificato dal centrodestra.

"La mozione del Pd - spiega Shaurli - chiedeva di coltivare la memoria dell’antifascismo, condannava ogni totalitarismo e sollecitava il Parlamento a legiferare sul contrasto ai fenomeni di razzismo e istigazione all’odio ed alla violenza. Una mozione semplice ma molto significativa: ci si attendeva un adesione unanime ma la Lega non ha voluto condividere questi principi basilari".

Per il segretario dem "non bastasse il resto, siamo anche di fronte allo stravolgimento delle basi elementari dell'alfabeto istituzionale, con un presidente di Regione che annuncia la sua prima firma a una mozione con cui impegna se stesso, solo per ragioni di protagonismo mediatico".