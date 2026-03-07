ap Factory arriva per la prima volta in Italia: 5 date nel Circuito ERT

Lo show internazionale Tap Factory arriva per la prima volta in Italia nei teatri del Circuito ERT. Lo spettacolo che ha già collezionato oltre 800 repliche in cinque continenti farà tappa in cinque teatri del Friuli Venezia Giulia. La tournée prenderà avvio mercoledì 11 marzo dal Teatro Zancanaro di Sacile, si sposterà giovedì 12 marzo al Ristori di Cividale, venerdì 13 marzo al Teatro Bonezzi di Monfalcone e sabato 14 marzo al Benois De Cecco di Codroipo per concludersi domenica 15 marzo al Sociale di Gemona. Tutte le serate inizieranno alle 20.45. Lo show, adatto a spettatori di ogni età, è ideato e diretto da Vincent Pausanias e ha per protagonisti otto performer – Jérémie Champagne, Konan Kouassi, Antoine Monnie, Yoann Doare, Kai Scanlan, Alex Larder, Adam Bran e Andrea Catozzi – che fondono tip tap, danza urbana, acrobazia e musica dal vivo in un flusso continuo di ritmo e movimento.

L’azione si svolge in una fabbrica. L’arrivo di un nuovo operaio al suo primo giorno di lavoro rompe la routine e trasforma lo spazio scenico in un luogo di invenzione. I performer giocano con oggetti e superfici e li trasformano in strumenti sonori. Il ritmo nasce dai passi di tip tap, dai corpi e da tutto ciò che si trova sulla scena. Bidoni, scale, tubi e attrezzi da lavoro accompagnano sequenze coreografiche di grande precisione. Il linguaggio dello spettacolo richiama anche il cinema muto e una comicità fisica immediata. Il risultato è uno spettacolo coinvolgente che conquista il pubblico con ritmo e leggerezza.

Dopo Les Virtuoses, il Circuito ERT porta nei teatri della regione un altro titolo di grande successo internazionale, capace di trasformare il palcoscenico in un’esplosione di energia e divertimento.

