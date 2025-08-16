Aperitivo con l’Arte presenta Vincent “L’arte e la vita di Van Gogh” Sabato 23 agosto Corte Palazzo Morpurgo – Udine

Sarà l’affascinante Corte di Palazzo Morpurgo a Udine a ospitare il prossimo appuntamento del ciclo di eventi “Vie di Fuga–> Aperitivo con l’Arte” dedicato a Vincent Van Gogh che, a più di 130 anni dalla sua scomparsa, continua a conquistarci col suo genio e la sua follia. Sabato 23 agosto alle ore 20.30 alla Corte di Palazzo Morpurgo, la vita e l’arte del pittore olandese saranno raccontate in parole e musica dalla giornalista Cristina Bonadei, dal fotografo Massimo Tommasini, che è anche regista dell’evento e dal pianista Riccardo Morpurgo. Al termine dello spettacolo si terrà una degustazione con i vini del Collio della Cantina Buzzinelli. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro con alcuni rappresentanti di Medici senza Frontiere. «Raccontiamo Van Gogh nel suo breve percorso di vita» riferisce l’autore e regista Massimo Tommasini. «Non tutti ricordano infatti che il noto artista ha iniziato a dipingere solo negli ultimi dieci anni della sua vita e le sue opere più importanti sono state prodotte negli ultimi due. Analizzeremo soprattutto il periodo precedente, il rapporto difficile con il padre, la sua volontà di diventare sacerdote protestante e di essere un rappresentante degli ultimi e ripercorreremo i suoi fallimenti, che troveranno riscatto nella pittura. Di Van Gogh si ricordano sempre la schizofrenia e le crisi. Ma il suo era genio o follia? Non per forza le due cose sono in contrasto».

L’“Aperitivo con l’Arte” è un format di divulgazione culturale alternativo e originale: arte, cultura e convivialità si combinano in un unico evento, accattivante per un pubblico variegato. Un percorso narrativo, letterario e performativo che conduce lo spettatore attraverso i decenni della grande arte contemporanea.

L’atmosfera è intima e informale, supportata dalla musica eseguita dal vivo e progettata come una vera colonna sonora.