Aperte le iscrizioni per i due workshop di fumetto di Blue Notte Gorizia. I due laboratori tema “Natura e confini” a Cervignano e Ronchi dei Legionari

Sono aperte le iscrizioni per i due workshop di fumetto organizzati nell’ambito di Blue Notte Gorizia. L’undicesima edizione del festival culturale- musicale transfrontaliero, ideata e curata dall’Associazione culturale BlueBird di Gorizia e da Contea Società Cooperativa Sociale, propone due laboratori per ragazzi dai 14 anni in su sul tema “Natura e confini”, con docenti di fama internazionale. Il primo workshop, intitolato “Alla ricerca della pozione perduta”, è in programma a Cervignano del Friuli il 9 e il 16 settembre (dalle 14 alle 18) presso l’Atelier Lucio Comar (via del Zotto, 4) e sarà curato da Casty, uno dei maggiori autori di fumetti Disney del panorama internazionale. Sceneggiatore e disegnatore, le sue storie vengono regolarmente tradotte e pubblicate in moltissimi Paesi del mondo. È l’unico autore completo Disney in attività ad avere sue storie (ben sei) nella Top 100 dell’Inducks (l’indice mondiale delle storie a fumetti Disney), accanto a nomi leggendari come Carl Barks, Floyd Gottfredson, Romano Scarpa e Don Rosa. Il laboratorio gratuito, che si rivolge a ragazzi con esperienza base nel disegno, prevede che ciascun partecipante disegni, sulla base di una traccia fornita, una storia composta da quattro vignette, per aiutare la strega Maya e il Nano Foffo a trovare le piante giuste per una pozione magica. Tutte le mini-storie realizzate dai partecipanti verranno esposte alla mostra finale, che sarà ospitata da fine settembre al Parco Basaglia di Gorizia e che sarà composta da tutte le illustrazioni realizzate durante gli eventi dedicati al fumetto nell’ambito di Blue Notte Gorizia Festival. Iscrizioni aperte fino al 4 settembre.

Il secondo workshop si svolgerà il 23 settembre a Ronchi dei Legionari, presso l’Auditorium Comunale (via Cau de mezo), dalle 10 alle 17. Intitolato “La magia del colore- la tecnica del colore diretto”, sarà condotto da Matteo Alemanno, dal 2016 docente di Arte del Fumetto all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2008 al 2022 ha insegnato alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Ha collaborato con case editrici come Einaudi Ragazzi, Mondadori Scuola, Boyd’s Mills Press, Skira, e con enti e istituzioni nel campo della comunicazione (Insula, Oakley e Zoo Marine). Le sue tavole sono state esposte in varie mostre personali e collettive in Italia, Francia e Belgio. Durante il laboratorio ogni partecipante colorerà la propria illustrazione su tema Natura e confini, precedentemente realizzata autonomamente. Lo scopo del corso, rivolto a ragazzi con esperienza base nel disegno e nella colorazione, è quello di apprendere le tecniche di colorazione tradizionale (su un disegno a tema natura e quindi con palette di colore attinenti). Le illustrazioni verranno esposte alla mostra finale, che sarà ospitata al Parco Basaglia di Gorizia.

Maggiori dettagli su entrambi i laboratori sono disponibili sul sito www.bluenottegorizia.com o scrivendo a associazionebluebird@gmail.com.

Blue Notte Gorizia 2023 è organizzato e ideato dall’Associazione Culturale BlueBird e dalla Cooperativa Sociale Contea, in partenariato con KŠTM (Ente Pubblico per la cultura, lo sport, il turismo e i giovani) di Šempeter-Vrtojba, FIAB Monfalcone – BisiachInBici, Rete Italiana European Green Belt, Castello di Rubbia, Associazione Nuovo Corso, Associazione ArteFumettoMusicaTutti. Si svolge con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Cultura e Direzione Turismo, del Comune di Gorizia e con la collaborazione del Goriški Muzej.