Apertura della 32ª edizione dell’Alpe Adria Puppet Festival domani a Grado

32° edizione dell’Alpe Adria Puppet Festival, al via. Il Festival di Teatro di Figura più atteso del nordest, organizzato dal CTA di Gorizia, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Grado e Muggia e il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo, è ai blocchi di partenza e vedrà la sua inaugurazione lunedì 21 agosto alle 16.30 negli spazi della Biblioteca Civica Falco Marin di Grado, con l’apertura della mostra MISMÀS-cherati. L’esposizione itinerante, curata dall’Associazione Maschera Scenica e realizzata in collaborazione con il CTA e altre realtà del territorio, ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la tradizione della maschera italiana e di narrare come oggi essa viene concepita. Si potranno quindi ammirare maschere antiche e moderne, realizzate da famosi mascherai, accompagnate da installazioni video e da pannelli che ne illustrano la storia, le caratteristiche, la provenienza e le simbologie. La mostra rimarrà aperta fino al 25 agosto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30 il martedì, mercoledì e venerdì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Sempre nella giornata di lunedì, in Campo Patriarca Elia alle 18.30, si terrà una dimostrazione pratica dell’artista Antonio Trinco del consorzio Mascherai Alpini, che creerà una maschera da un blocco di legno, illustrando al pubblico le tecniche utilizzate.

Martedì 22 agosto, con partenza alle 17.30, si terrà l’attesissimo appuntamento con il Kamishi-bike fra le calli più suggestive di Grado. Sarà una grande festa di teatro e musica che andrà a toccare i luoghi più caratteristici dell’Isola del Sole, utilizzando i mezzi più ecologici a disposizione. Ci si sposterà infatti in bici e a piedi. Tre tappe per tre storie diverse che verranno raccontate con l’ausilio di tavole disegnate. Il pubblico potrà scegliere di seguire l’attrice Serena Di Blasio e il fisarmonicista Giorgio Parisi, con la propria bicicletta, fra le vie della cittadina marinara – e per questa opzione è necessaria la prenotazione ai numeri: 0481.537280 oppure +39 335.1753049 – altrimenti, ci si potrà semplicemente spostare a piedi, aspettando gli artisti nel luogo prefissato.

Per chi utilizzerà la bici, il ritrovo sarà a Grado Pineta alle 17.00, con partenza alle 17.30. La carovana di biciclette arriverà alle 18.00 al Parco delle Rose (I° tappa), dove andrà in scena DUE AMICHE, di Serena di Blasio, con le illustrazioni di Massimiliano Gosparini.

Ci si sposterà poi in Campo Patriarca Elia (II° tappa) per assistere, alle 19.00, a FORTE IN DISCESA di Gianni Solazzo, con illustrazioni di Giulio Bianchizza. Infine, alle 19.45 ai Giardini Marchesan (III° tappa) ci sarà IL MOSTRO DEI CESPUGLI di Emanuele Di Giacomo e illustrazioni di Carlotta Castelnovi.

Il Puppet Festival proseguirà a Grado fino a venerdì 25 agosto, per poi spostarsi a Muggia nel fine settimana.

Tutto il programma su www.www.puppetfestival.it