Apertura nuova Farmacia comunale di Feletto Umberto dal 2 novembre 2020

Dal 2 novembre prossimo sarà aperta al pubblico la nuova Farmacia comunale di Feletto Umberto, con sede in Via E. Fermi n° 100. Sarà possibile accedere alla struttura con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì 8.00 - 13.30 / 15.30 - 19.30 sabato orario continuato 9.30 - 17.30. Questi i commenti del Sindaco e dell'Amministratore della farmacia.

Sono felice di comunicarvi cha la rete di salute del nostro Comune si rafforza in questi giorni con un ulteriore servizio: apriamo una nuova Farmacia di proprietà comunale con sede in via Fermi a Feletto. Questa opportunità, che come Amministrazione comunale abbiamo deciso di cogliere e di gestire direttamente, si aggiunge alla già significativa presenza di questi importanti presìdi di salute sul nostro territorio che è ottimamente servito dalla Farmacia Centrale dr. Comei e Tonino a Colugna, dalla Farmacia Comunale a Tavagnacco (frazione), dalla Farmacia Comuzzi a Feletto e dalla Farmacia Satti a Cavalicco.

Colgo l’occasione per ringraziare nel modo più sentito la dott.ssa Adriana Ligi, direttrice della sede di Tavagnacco e ora coordinatrice delle due nuove realtà e tutte le collaboratrici che, nel tempo, si sono avvicendate. Un grazie sentito anche all’amministratore unico dott. Domenico Degano che ha seguito in modo encomiabile l’apertura della nuova sede e al dott. Roberto Russi, suo predecessore. Non è trascurabile il fatto, poi, che ambedue gli amministratori abbiano garantito questa attività in modo assolutamente gratuito, esempio di servizio e dedizione civica che i nostri territori ancora sanno bene esprimere.

Un augurio di buon lavoro alla Direttrice di Feletto dott.ssa Francesca De Cesco e a tutte le collaboratici che si aggiungono al personale già in forze. Una squadra straordinaria, operativa ora su due sedi, a servizio di tutta la nostra Comunità. Nella speranza che vogliate essere partecipi delle nostre iniziative colgo l’occasione per porgervi i saluti più cordiali.

dott. Moreno Lirutti

Sindaco di Tavagnacco

Questo il commento del dott. Domenico Degano Amministratore Farmacia comunale:

Il comune di Tavagnacco, nel lontano 2006, ha costituito la società interamente comunale denominata “Farmacia comunale di Tavagnacco srl”, con la quale ha gestito, con ottimi risultati, la farmacia di Tavagnacco. La proprietà comunale della farmacia ha garantito, oltre ad un ottimo servizio ai nostri cittadini, anche quasi 1 milione di euro di utili, che in parte sono stati trasferiti al Comune per implementare i servizi sociali e in parte sono stati reinvestiti in una nuova importante iniziativa che prenderà avvio durante il mese di ottobre con l’apertura della nuova farmacia a Feletto Umberto in via E. Fermi n. 100. Anche in questo caso gli utili

della farmacia saranno trasferiti al Comune per finanziare i servizi da erogare ai cittadini: dovete sapere che per ogni importo speso nella Farmacia comunale, una parte va al Comune.

La nuova farmacia, che sarà aperta da lunedì 2 novembre, è dotata di adeguati parcheggi per garantire ai clienti una facile accessibilità e di tutte le più avanzate tecnologie di gestione al fine di dare un servizio completo, sicuro ed efficiente.