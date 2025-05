Apertura Sale Cimeli della Brigata Alpina Julia – 1 e 2 giugno 2025 nella caserma “Di Prampero” a Udine

Domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025, in occasione della 79^ Festa della Repubblica, sarà possibile visitare le Sale Cimeli della Brigata Alpina “Julia” presenti alla caserma “Di Prampero” di via S. Agostino 8, sede del Comando Brigata, unità dell’Esercito stanziata a Udine.

Le sale saranno aperte dalle ore 9.00 alle 13.00 con visite guidate formate da gruppi di massimo 20 persone ciascuno.

Oltre all’allestimento stabile nelle sale del chiostro della caserma “Di Prampero” che ripercorre la storia delle truppe da montagna dalla costituzione delle prime compagnie nel 1872 fino ai giorni nostri, saranno anche esposti alcuni lavori del pittore friulano Arrigo Poz, del quale si ricorda quest’anno il decennale dalla scomparsa (2015-2025). Arrigo Poz, famoso per le sue opere neorealiste soprattutto di carattere religioso in numerose chiese del Friuli, in qualità di penna nera della Brigata “Cadore”, nel corso della sua carriera ha dedicato dei lavori agli Alpini, alla storia ed alle vicende belliche delle penne nere, ed anche direttamente alla “Julia”, come il dipinto donato nel 2009 in occasione del 60° anniversario di costituzione della Brigata.

Sono visitabili anche le mostre temporanee “Le fosse di Kirov”, la “Mostra fotografica sulla campagna di Russia”, le “Opere del Maestro Giovanni Cavazzon” oggetti provenienti dai musei della Grande Guerra di Ragogna, Timau e Chiusaforte.

Informazioni: 3474233210 u.resp.salecimeli@bjulia.esercito.difesa.it