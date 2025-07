Appello alla cittadinanza per la petizione in difesa del monte Craguenza nelle Valli del Natisone

Riceviamo dal Comitato Amici del torrente Alberone e volentieri pubblichiamo:

Da pochi giorni è in corso una raccolta firme promossa dal Comitato Proteggiamo il Craguenza / Zašĉitimo Kraguojnco per contrastare il progetto del parco eolico “Pulfar” proposto lo scorso 7 luglio da Ponente Green Power s.r.l. sul Monte Craguenza nelle Valli del Natisone. Il progetto del parco eolico prevede l’installazione di quattro aerogeneratori sul crinale del Monte Craguenza (Kraguojnca). Ognuna delle quattro pale eoliche avrebbe un’altezza totale di 200 metri. Per avere un’idea delle dimensioni, ogni pala eolica raggiungerebbe un’altezza di quasi 17 volte quella della grande croce di Castelmonte, alta 12 metri. I quattro aerogeneratori sarebbero visibili anche dalla costa di Trieste. Ogni pala eolica avrebbe una base lunga 61 metri e larga tra i 21,5 e i 27 metri. Inoltre, sono previsti circa 14 km di cavi interrati per il trasporto dell’energia prodotta e sarebbe realizzata anche una strada larga almeno 6 metri. Il Comitato Amici del torrente Alberone della vallata di Savogna, dopo essersi espresso pubblicamente contro il progetto, fa un appello alla cittadinanza delle Valli del Natisone e di tutta la regione Friuli-Venezia Giulia a firmare la raccolta firme in difesa del Monte Craguenza, pubblicando il file PDF della petizione e indicando i luoghi in cui è possibile firmare e consegnare le firme raccolte. Chiunque sia un residente della regione FVG può firmare la petizione. Tutti gli interessati possono firmare scaricando e stampando, fronte e retro, il modulo PDF in allegato, oppure presso i punti di raccolta (in continuo aggiornamento): – Farmacia Strazzolini – Via Alpe Adria n. 77, San Pietro al Natisone – Salone Intrecci di Saccu’ Monica – Via Roma n. 82, Pulfero – Pizzeria Da Luciano – Via Loch n. 41, Loch-Specognis (Pulfero) – Novi Matajur – Via Adelaide Ristori n. 28, Cividale del Friuli – Locanda Da Menia – Via delle Cave n. 24, Torreano – Salone Onde – Via Alpe Adria n. 105, San Pietro al Natisone – La Libreria – Via Alessandro Manzoni n. 3, Cividale del Friuli – Da Laura di Dreossi Silvia – Via Alessandro Manzoni n. 5, Cividale del Friuli – Dezelna Kmeĉka Zveza – Associazione Reg. Agricoltori – Via Alessandro Manzoni n. 31, Cividale del Friuli – Bar Laskotac – Via Roma n. 77, Pulfero – Museo SMO – Istituto per la cultura slovena – Via Alpe Adria n. 73, San Pietro al Natisone Inoltre, si ricorda che le firme raccolte si possono consegnare anche all’incontro pubblico di domani, giovedì 24 luglio, che si terrà alle ore 19:30 presso la Trattoria La Trota a Specognis di Pulfero.