Appello dei Gruppi Consiliari di Patto per l’Autonomia e Progetto FVG per velocizzare la liquidazione delle risorse della programmazione europea

Preso atto dei dati emersi nell’ambito della V Commissione Consiliare in merito alla riprogrammazione dei fondi strutturali e di investimento europei e alla nuova fase di programmazione europea per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica provocata dal coronavirus, il Presidente del Gruppo Consiliare regionale Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, e il Presidente del Gruppo Consiliare regionale Progetto FVG, Mauro Di Bert – in occasione della conferenza odierna dei capigruppo (venerdì 24 aprile, ndr) che hanno affrontato, tra i punti all’ordine del giorno, argomenti di interesse alla sessione europea – hanno rilevato entrambi la necessità che la Regione si attivi subito al fine di individuare il modo per velocizzare le procedure di liquidazione dei fondi allocati nei programmi di finanziamento europeo.

Più nello specifico, infatti, per quanto concerne i programmi operativi della Regione il Fondo europeo di sviluppo rurale (FESR) ha una dotazione finanziaria di 231 milioni di euro e i pagamenti ammontano al 50,4% delle risorse programmate, il Fondo sociale europeo (FSE) ha una dotazione finanziaria di 276 milioni di euro, il Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) 292 milioni di euro e le risorse impegnate sul totale di risorse programmate ammontano al 94%, mentre quelle liquidate al 46%.

«Tali dati – dichiarano i Presidenti Moretuzzo e Di Bert – evidenziano quanto sia urgente trovare la modalità per accelerare gli attuali processi di liquidazione dei Fondi. Non è possibile che ora, in un momento di grande difficoltà per tutti i settori in termini di liquidità, ci siano così tante risorse ferme. Per diversi ambiti economici, veder sbloccare questi fondi sarebbe una vera boccata di ossigeno: bisogna quindi trovare gli strumenti per poterlo fare».