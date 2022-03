Appello dei Premi Nobel per la Pace contro la guerra e le armi nucleari

Un appello è stato lanciato al mondo dai premi Nobel per la Pace , si chiede di fermare la guerra in Ucraina e di rinunciare alle armi nucleari. Questo il testo: "Noi rifiutiamo la guerra e le armi nucleari. Chiediamo a tutti i nostri concittadini del mondo di unirsi a noi per proteggere il pianeta, la nostra casa comune, da coloro che minacciano di distruggerlo. L’invasione dell’Ucraina ha creato un disastro umanitario per il popolo ucraino. Il mondo intero si trova di fronte alla più grande minaccia della storia: una guerra nucleare su scala globale, in grado di distruggere la nostra civiltà e di causare irreparabili danni ecologici alla Terra. Chiediamo un immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe dall’Ucraina, e che vengano fatti tutti i tentativi di dialogo possibili per prevenire il disastro definitivo. Chiediamo alla Russia e alla NATO di rinunciare esplicitamente a qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto, e chiediamo a tutti i paesi di sostenere il Trattato per la proibizione delle armi nucleari per garantire di non trovarci mai più di fronte a una simile situazione di pericolo nucleare. Questo è il momento di vietare ed eliminare le armi nucleari. È l’unico modo per garantire che gli abitanti del pianeta siano al sicuro da questa minaccia esistenziale. O sarà la fine delle armi nucleari, o sarà la nostra fine. Noi rifiutiamo di essere governati attraverso l’imposizione e le minacce e sosteniamo il dialogo, la coesistenza e la giustizia. Un mondo senza armi nucleari è necessario e possibile e insieme possiamo costruirlo. È urgente dare una possibilità alla pace".

Nobel per la Pace firmatari (e anno in cui hanno ricevuto il premio):

Sua Santità il Dalai Lama (1989)

Internazionale Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare (1985)

Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari (2017)

Juan Manuel Santos (2016)

Kailash Satyarthi (2014)

Leymah Gbowee (2011)

Tawakkul Karman (2011)

Muhammad Yunus (2006)

David Trimble (1998)

Jody Williams (1997)

Jose Ramos-Horta (1996)

Conferenze di Pugwash su scienza e affari mondiali (1995)

Óscar Arias Sánchez (1987)

Lech Walesa (1983)

American Friends Service Committee (1947)

International Peace Bureau (1910)