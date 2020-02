Appello per il NO nel Referendum sulle modifiche della Costituzione anche dal Comitato Friuli Democrazia Costituzionale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Comitato Friuli per la Democrazia Costituzionale, continuando nella sua attività cominciata quattro anni fa, invita a esprimere un nuovo NO, deciso e convinto, questa volta al Referendum confermativo sulla legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari che si terrà il prossimo 29 marzo. Nel ricordare che in un referendum costituzionale non è prevista la necessità di un quorum da raggiungere e che, quindi, nessun voto andrà disperso, e nel constatare che sul referendum e sulla legge costituzionale in questione il silenzio è assordante, il Comitato ha deciso, anche nella prospettiva di un impegno a livello regionale con le iniziative simili esistenti nelle altre ex provincie, di prendere delle iniziative proprio al fine di rendere coscienti i cittadini della materia sulla quale si sarà chiamati a votare e di fare il possibile affinché la nostra democrazia non venga ulteriormente indebolita.

Il silenzio degli attori politici, infatti, dipende da motivi bel evidenti: coloro che hanno proposto la legge non hanno interesse a suscitare discussioni su una legge già approvata dal Parlamento; i loro alleati di governo per la maggior parte non sono d’accordo, ma temono di rendere ancora più fragili i delicati equilibri che finora hanno evitato la crisi e nuove elezioni; gli oppositori sono quelli che hanno richiesto il referendum per mettere in crisi la maggioranza, ma ora preferiscono tacere per non sembrare troppo poco populisti.

Ed è soltanto populista, infatti la spinta che ha portato alla legge che vuole tagliare del 37% i parlamentari italiani. A fronte di un risparmio irrisorio (57 milioni di euro l’anno, circa la rinuncia di un caffè a testa nell’arco di dodici mesi), si verificherebbe, infatti, una perdita secca per la democrazia in quanto la diminuzione del numero dei parlamentari crescerebbe la loro distanza dai cittadini e dal territorio visto che l’Italia scenderebbe all’ultimo posto dei 27 Stati membri dell’Unione europea nel rapporto fra deputati e abitanti. Inoltre si consegnerebbe il lavoro delle commissioni parlamentari a pochissimi membri di pochi partiti riducendo di molto il suo ruolo legislativo e di controllo sull’operato del Governo.

Per il Friuli il NO costituisce anche una difesa dello Statuto Speciale ed è l’unica alternativa che permette a tutti i territori, anche spopolati come la montagna, e alle minoranze linguistiche di essere rappresentati. Le ragioni di questa riforma costituzionale vanno, insomma, a incidere negativamente su questioni di democraticità e di rappresentatività ben espresse nel quadro disegnato dalla nostra Costituzione.

Per questo il Comitato Friuli per la Democrazia Costituzionale annuncia che a breve, compatibilmente con le disposizioni legate allo stato di emergenza dichiarato in dipendenza all’epidemia del coronavirus, cominceranno azioni e incontri per propagandare il NO e, a tal fine, invita partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini di tutta la regione a unirsi per difendere una Costituzione che può anche essere migliorata, ma certamente non stravolta.