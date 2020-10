Approvata mozione M5S per valorizzare produzioni FVG

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle, che mira a valorizzare e promuovere i prodotti “made in Friuli Venezia Giulia” nelle attività di ristorazione, turistica e ricettiva.

“La mozione – spiega il consigliere regionale Cristian Sergo, primo firmatario – impegna la Giunta a istituire un gruppo di lavoro mirato a tracciare le linee operative di un sistema di promozione integrata delle diverse filiere presenti nella nostra regione in modo da migliorare la capacità competitiva degli operatori economici e al contempo essere volano di attrazione dei territori”.

“Questo gruppo di lavoro – aggiunge Sergo - coinvolgerà la Regione, nel suo complesso e non in singole direzioni come avvenuto in passato, Promoturismo FVG, Agrifood, ERSA e le associazioni di categoria. Il loro compito sarà quello di individuare modalità e risorse per sostenere gli operatori che utilizzano prodotti regionali nell'esercizio della loro attività di ristorazione, turistica o ricettiva, diffondendo la conoscenza e la riconoscibilità del Marchio collettivo 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' e di tutti i prodotti locali”.

“Nelle varie operazioni finalizzate a creare un marchio per le produzioni regionali, è mancata l'integrazione con il settore turistico – ricettivo che vogliamo invece coinvolgere – conclude l'esponente M5S -. L'obiettivo, come indicato nella mozione, è di partire con tempestività in modo da avere direttive efficaci già nei primi mesi del prossimo anno”.