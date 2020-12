Approvate mozioni in Consiglio Regionale per liberazione Zaky e pescatori italiani trattenuti in Libia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Oggi anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani il Consiglio ha votato all'unanimità due mozioni che ribadiscono l'altissimo significato di quel documento, chiedendo l'impegno del Governo e della Giunta a favore di due vicende emblematiche: la scarcerazione di Patrick Zaky attivista e ricercatore dell' università di Bologna detenuto in Egitto e quella dei pescatori italiani trattenuti in Libia". A renderlo noto è Open Sinistra FVG che spiega: abbiamo votato con convinzione queste due mozioni, non prima di aver ribadito di non dimenticare quegli episodi di gravissime violazioni dei diritti umani anche a poche centinaia di chilometri da noi in Croazia nei confronti dei richiedenti asilo lungo la rotta balcanica. I respingimenti violenti della polizia alla frontiera croato-bosniaco sono un'offesa a tutta l'umanità che soprattutto noi in FVG non dobbiamo dimenticare o fingere che non esista.