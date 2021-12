Approvato emendamento per valorizzare le portatrici carniche

Il Consiglio regionale ha accolto l’emendamento del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia che chiedeva di valorizzare la figura e la memoria delle portatrici carniche ed ha stanziato 10 mila euro per attività con questa finalità. «Promuovere il ricordo delle portatrici carniche – esempio di forza, coraggio, solidarietà e dedizione – è un atto doveroso», afferma il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli, che ricorda, biasimandolo, il recente tentativo della Giunta Fedriga di abrogare la legge regionale che ne promuove la valorizzazione della memoria, stoppato dalla ferma opposizione delle minoranze. «Accogliendo il nostro emendamento, l’Aula ha dato un segnale significativo sostenendo quanto importante sia incoraggiare iniziative meritevoli per ricordare le portatrici carniche e, in generale, il ruolo delle donne tra le due guerre mondiali».