Approvato il bilancio di Friulia relativo all’esercizio 2022

Si è riunita oggi a Trieste, alla presenza dell’Assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, l’assemblea degli azionisti di Friulia che ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022. “Nell’ambito della strategia finanziaria di Friulia, si legge in una nota, gli investimenti a sostegno dello sviluppo del tessuto imprenditoriale locale – composto in buona parte da piccole e medie imprese – si confermano il cuore dell’operatività di Friulia. A tal proposito tutte le operazioni concluse nel 2022 hanno riguardato proprio PMI e Start up innovative, che hanno ricevuto consulenza e finanziamenti fondamentali per il loro continuo processo di crescita e internazionalizzazione del territorio. Gli interventi attuati hanno risposto a diverse tipologie di bisogni, tra cui la crescita sia organica che per linee esterne, l’accompagnamento manageriale, il supporto a neonate iniziative e il rilancio aziendale”. Nell’arco dei 12 mesi, Friulia ha erogato complessivamente 37 milioni di euro, perfezionando 13 operazioni che, spiega ancora la nota, testimoniano l’impegno per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale. Il valore complessivo degli interventi è arrivato a 201 milioni di euro, per un totale di 90 aziende partecipate (80% PMI) che realizzano un fatturato aggregato pari a circa 3 miliardi di Euro impiegando oltre 10.500 dipendenti in Friuli Venezia Giulia, consolidando il trend di crescita senza precedenti. Parallelamente, Friulia ha continuato a investire sulla finanza innovativa, con strumenti ad hoc che sempre più rappresentano una valida alternativa alla finanza tradizionale, in particolare in contesti affetti da inflazione e rallentati della contrazione di credito. Tra le misure di maggior successo, confermano un ruolo di primo piano i minibond, che sono stati impiegati in svariate operazioni per un valore totale di 5,8 milioni.

Per quanto riguarda la gestione di strumenti agevolativi di accelerazione e rilancio d’impresa, nel 2022 Friulia, su indicazione di Regione FVG, ha costituito FVG Plus S.p.A., la nuova società in house creata al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese che dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia.

L’Assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli ha dichiarato: “I risultati ottenuti da Friulia sono la conferma del buon operato del Consiglio di amministrazione e dell’assetto societario della holding, capaci di operare con oculatezza e lungimiranza al fianco del tessuto imprenditoriale del territorio regionale. Tutto ciò, unito alla strategica sinergia con Fvg Plus, la nuova società voluta da Regione Fvg per dare risposta concreta alle necessità e alla competitività del tessuto economico delle Pmi del territorio, fa in modo che Friulia sia un partner importante e sempre capace di accogliere in maniera vincente le sfide che ci poniamo anno dopo anno”. “Il 2022 per il nostro Paese è stato un anno particolare che ha visto il progressivo consolidamento di due importanti trend: da una parte il conflitto russo-ucraino che ha ridefinito i mercati di approvvigionamento dell’energia e le strategie di export; dall’altra l’ottimo stato di salute dell’economia italiana, cresciuta con un ritmo consistente e superiore rispetto a molti altri partner europei”, ha sottolineato la Presidente di Friulia Federica Seganti. “In questo contesto, Friulia ha proseguito il suo percorso di sostegno alle imprese regionali, abbinando alle misure finanziarie più tradizionali, strumenti di finanza innovativa con oltre 200 milioni di euro ad oggi complessivamente impiegati. Ci tengo a sottolineare che le nostre attività hanno sempre potuto contare sul proficuo rapporto con la Regione, collimato con la creazione di FVG Plus, società che nel prossimo futuro ci aiuterà a gestire ancora più agevolmente gli strumenti di attuazione delle politiche regionali”.