Approvazione in aula delle “Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia”. Honsell: legge molto pericolosa

"Questa legge è molto pericolosa per la tutela del territorio perché va a derogare sui meccanismi di garanzia della pianificazione territoriale comunale. La forza della nostra relazione di minoranza ha convinto almeno a stralciare due degli articoli più mostruosi.” Queste le dichiarazioni del Consigliere Furio Honsell sulla legge approvata oggi in aula, e spiega “Uno permetteva di fare dei cambiamenti temporanei di destinazione d'uso o di trasferimento di volumetrie edificabili. L'altro introduceva deroghe di edificabilità in zone improprie. Rimane un abnorme conteggio di volumi nelle deroghe al piano casa.” “Questo non è modo di legiferare – continua il Consigliere di Open Sinistra Fvg - ed è evidente che se la maggioranza ha chiesto lo stralcio, ovvero ritirato, ben 2 degli articoli che io ho stigmatizzato come assolutamente pericolosi e non appropriati ad una

legiferazione corretta, vuol dire che la forza della mia relazione di opposizione ha avuto successo.”

“Gli attacchi che adesso portano alla mia relazione e i gravi insulti alla mia persona, estraendo frasi fuori contesto, sono la dimostrazione che brucia il dover ritirare tali articoli. Se adesso alcuni consiglieri di maggioranza polemizzano sulle mie parole è evidentemente perché cercano di dissimulare una sconfitta politica.” e conclude “Mai come oggi sento di aver fatto il mio dovere a difesa dei cittadini e del territorio del Friuli Venezia Giulia. Qualche insulto personale non piegherà il rigore della mia azione di opposizione, anche in futuro.”