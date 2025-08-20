Appuntamenti: Il pianista Sebastian Di Bin in concerto a Villa Manin sabato 13 settembre

Nuovo appuntamento nella lunga estate degli eventi di Villa Manin. Sabato 13 settembre, con inizio alle 19.30, il Cortile d’Onore della Villa ospiterà il concerto da titolo “The Whitney Houston, Queen, Michael Jackson Piano Tribute”, del pianista e compositore friulano Sebastian Di Bin. In questo nuovo progetto il M° Di Bin interpreta sue rivisitazioni per pianoforte solo di tre icone immortali della Musica Pop degli anni ’80,’90 e non solo. L’evento è a ingresso libero e, in caso di maltempo, verrà recuperato il giorno successivo, domenica 14 settembre. L’evento è organizzato da Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG e Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Zenit srl. Info su www.villamanin.it e www.azalea.it .

Sebastian Di Bin è un pianista e compositore friulano conosciuto a livello internazionale. Nel 1991 ha rappresentato l’Italia assieme al grandissimo tenore internazionale Luciano Pavarotti al gala mondiale dell’Unicef ad Amsterdam ed è stato nominato ambasciatore dell’Unicef per meriti artistici. Come pianista ha vinto 14 premi internazionali tra cui spiccano il prestigioso Premio Venezia nel 2003 ricevendo la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana e la Targa d’argento del Senato, UNISA 12th International South Africa Piano Competition nel 2012, Franz Liszt Danubio International Piano Competition 2021 e il San Jose International Piano Competition in California nel 2014. Come compositore nel 2021 ha vinto 17 medaglie di platino più il Palladium con le sue opere pianistiche e le sue rivisitazioni e parafrasi su celebri canzoni pop e jazz al Canadian International Music Competition, al Qebec International Music Competition e al North America Virtuoso International Music Competition.