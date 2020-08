Appuntamento: Riparare l’umano, architettura e psichiatria a confronto da un manicomio di frontiera” nell’ambito dello “Science in the City Festival di ESOF2020”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo l'incontro dedicato al tema delle energie rinnovabili, che ha aperto domenica scorsa il ciclo di appuntamenti targati Università di Trieste per il Science in the City Festival di ESOF2020, giovedì 27 agosto alle 19 in Stazione Rogers (Riva Grumula 14) sarà presentato il libro “Riparare l’umano. Lezioni da un manicomio di frontiera”, edito da Letteraventidue. I curatori del libro, Giuseppina Scavuzzo - professoressa di Composizione architettonica (UNITS) e Sergio Maffei – professore di Restauro (UNITS), dialogheranno insieme ai due autori del libro, gli architetti Raul Pantaleo e Laura Candelpergher (TAM Associati), a Luca Merlini – professore emerito di architettura dell’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Malaquais e agli architetti Marco Terranova e Benedetta Rodighiero (StudioLemur). Con loro anche Raoul Kirchmayr, professore di architettura (UNITS) e Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente di Roma.

Partendo dal doppio significato che il verbo riparare ha in italiano, aggiustare e proteggere, in questo libro, che nasce da un workshop di progettazione con gli studenti di architettura dell’Università di Trieste sul parco Basaglia di Gorizia, ex sede dell’Ospedale psichiatrico provinciale, sono messe a confronto architettura e psichiatria nella loro sintesi: l’ex manicomio, luogo che ha accolto i malati mentali per proteggerli dalla società e al tempo stesso per proteggere la società da questi pazienti.

Il confronto tra architettura e psichiatria diventa indispensabile per pensare al riuso dell’Ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia in cui, nel 1961, nasce la battaglia per i diritti delle persone con disturbi mentali che mise al bando, con la legge Basaglia del 1978, una tipologia architettonica (quella dell’ospedale psichiatrico) divenuta simbolo della negazione di quei diritti. La storia di questo ospedale è marginale per antonomasia - uno dei suoi bordi coincide con il confine di stato - e al tempo stesso al centro di travagliati incroci di culture, identità e lingue. Un luogo emblematico della complessità del contemporaneo, proposto alla riflessione di più saperi e diverse pratiche progettuali. Durante l’incontro sarà possibile visitare una piccola esposizione dei modelli degli studenti del corso di laurea in Architettura, risultato delle esperienze didattiche e di ricerca intorno al riuso del Parco Basaglia di Gorizia.

giovedì 27 agosto

ore 19.00 - 22.00

Stazione Rogers - riva Grumula 14

RIPARARE L’UMANO. LEZIONI DA UN MANICOMIO DI FRONTIERA

presentazione del libro a cura degli autori

Raul Pantaleo, architetto e cofondatore di TAMassociati, Venezia

Laura Candelpergher, architetto, TAMassociati, Venezia

Raoul Kirchmayr, docente di Estetica, Università di Trieste

intervengono

Luca Merlini, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais

Valentina Rodani, architetto, LEMUR. Urban Emergency Laboratory, Barcellona

Marco Terranova, architetto, LEMUR. Urban Emergency Laboratory, Barcellona

Benedetta Rodighiero, architetto, LEMUR. Urban Emergency Laboratory, Barcellona

Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente, Roma

moderano

Giuseppina Scavuzzo, docente di Composizione e architettura urbana, Università di Trieste

Sergio Pratali Maffei, docente di Restauro, Università di Trieste

A cura di Università di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in collaborazione con Associazione E.N. Rogers, LetteraVentidue, TAMassociati, LEMUR. Urban Emergency Laboratory

Bio Relatori

I relatori sono gli autori del libro Riparare l'umano: lezioni da un manicomio di frontiera, assieme a Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente di Roma, nell'ex ospedale psichiatrico di Roma.