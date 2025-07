Apre il sipario Mittelfest 2025 e infrange i nostri Tabù

Spettacoli da vedere insieme a tutta la famiglia, grande musica dal vivo in piazza Duomo e un teatro che racconta la guerra dalla prima linea, che analizza l’attualità più scomoda, che riflette su vecchi e nuovi conflitti.

Venerdì 18 si alza il sipario sulla 34^ edizione di Mittelfest che, fino a domenica 27 luglio, porta a Cividale 29 progetti artistici da 15 Paesi e un tema, Tabù , “che vuole indagare il confine tra lecito e proibito, tra giusto e sbagliato – come spiega il direttore artistico Giacomo Pedini. equilibri. Attraverso i diversi linguaggi del festival cercheremo di raccontare questo presente, magari rompendo qualche barriera”.

Inaugura il festival alle 19 nella Chiesa di San Francesco, The Long Shadow of Alois Brunner di Collectiv Ma’Louba e la regia di Omar Elerian, la storia uno dei criminali nazisti più ricercati di sempre, implicato nella deportazione di oltre 100.000 persone nei ghetti e nei campi di concentramento e che fuggito a Damasco, ha contribuito alla creazione dei servizi segreti siriani. Una vicenda raccontata da diretti testimoni, in un crescendo di scoperte impossibili.

È invece una serata di musica, gioia e un pizzico di magia il primo concerto in piazza Duomo di Mittelfest 2025 alle 21.30 dedicato a tutta la famiglia: Cartoon Night farà immergere gli spettatori nelle atmosfere delle favole Disney con la voce di Tosca , un coro di settanta voci bianche, la FVG Orchestra e con speciali magie di luce che coinvolgeranno il pubblico.

Da segnalare anche la mostra “Totem e tabù” nella Galleria Spazio Cortequattro che inaugura alle 18 con le opere di tre importanti artisti friulani contemporanei che hanno indagato diverse declinazioni del proibito: Gaetano Bodanza, Ulderica Da Pozzo e Roberto Kusterle. Ingresso libero.

