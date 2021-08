Aquileia disegnata con “turismo a fumetti” di PAFF! 

È Aquileia la prima tappa de Le incredibili avventure di Livia in Friuli Venezia Giulia, l’agile fumetto che PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ha prodotto per il progetto “turismo a fumetti” con sceneggiatura, testi, disegni e colorazioni di Valentina Angelone.

Turismo a fumetti è un progetto volto a valorizzare il territorio friulano, in maniera universale, emozionante e immediata, attraverso la narrazione disegnata a fumetti.

I principali destinatari di questo percorso di promozione turistica non-convenzionale sono le famiglie, le scuole dell’infanzia e primarie: soggetti aperti, sensibili e fisiologicamente strutturati per accogliere e rielaborare stimoli di approfondimento ed esplorazione, non solo come integrazione o arricchimento del programma didattico, ma anche per impreziosire e dare significato al tempo libero.

Ogni racconto in progetto è ambientato in un punto di particolare interesse del territorio regionale, selezionato per caratteristiche naturali, storiche o artistiche, e raccolte in una ricca mappa illustrata. L’incredibile mappa del Friuli Venezia Giulia è disponibile all’acquisto in forma di poster presso PAFF! e negli Info Point PromoTurismoFVG presenti in regione. Come prima destinazione de Le incredibili avventure di Livia è stata scelta Aquileia, il sito di maggior interesse archeologico del Friuli Venezia Giulia, uno dei cinque siti dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità della regione, assieme alle Dolomiti Friulane, Palmanova, Cividale del Friuli, Palù di Livenza.

La protagonista del breve graphic-novel è Livia, una moderna bambina con i capelli rosa, restìa a visitare posti nuovi in cui i genitori la conducono, ma il suo amico immaginario Gjan, il cui nome deriva da un folletto dei boschi della tradizione friulana riesce a incuriosirla ed interessarla alle bellezze del luogo. Il simpatico dialogo tra i due personaggi diventa un viaggio di conoscenza divertente e alternativo nel Friuli Venezia Giulia raccontandoci in modo delicato e insolito i dettagli e curiosità del sito dell’antica città romana dando anche al lettore lo stimolo per approfondirne la conoscenza.

PAFF! intende proseguire con i viaggi di Livia e Gjan, attraverso il Friuli Venezia Giulia in altre siti di interesse per riscoprire e far apprezzare in modo originale l’arte, la storia, l’enogastronomia, le spiagge, le montagne, il mare, le grotte, le riserve naturali del territorio, raccontandoli in immagini e testi con uno stile originale e comprensibile a tutti.

Parallelamente, L’incredibile mappa presenta 44 luoghi di maggior interesse della regione e li raffigura simbolicamente con il loro elemento peculiare sempre attraverso la felice mano della Angelone.

Città, paesi, borghi, elementi storici, paesaggistici e culturali come il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e il Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

La mappa è disponibile in vari formati, dal poster per le scuole alla tovaglietta all’americana per essere così distribuita anche in ristoranti e locali pubblici. Un’ operazione di marketing culturale del turismo di qualità, oltre a una valorizzazione del senso di appartenenza verso un territorio che necessita di maggior consapevolezza del potenziale dei propri tesori. La versione interattiva della mappa è consultabile sul sito www.paff.it

L’iniziativa è ulteriormente arricchita da una raccolta di 6 eleganti cartoline disegnate spedibili o collezionabili tratte dal racconto.

I materiali, tutti coordinati, sono disponibili al bookshop di Palazzo Arti Fumetto Friuli, anche online, e presso gli Info Point PromoTurismoFVG.