Aquileia, a rischio la Fondazione: dimissioni di Zanardi Landi sono un risultato voluto e ottenuto dalla Lega

"Inutile girarci attorno, le dimissioni dell'ambasciatore Zanardi Landi sono un risultato voluto e ottenuto dalla Lega, con l'assenso dell'assessore Gibelli e la benedizione del presidente Fedriga. La sua assenza all'inaugurazione della Domus di Tito Macro era un segnale chiaro per chi doveva capire. Il Friuli Venezia Giulia perde un riferimento di rango internazionale che ha ottenuto importanti risultati e dato visibilità mondiale ad Aquileia. La Fondazione viene esposta al rischio di spoliazione di competenze e di risorse (sempre là si va a finire con la Lega).

Sia chiaro: una personalità autonoma e autorevole come l'ambasciatore Zanardi, che ringraziamo, non se ne va per piccole ripicche ma perché sente che le istituzioni si muovono in direzione opposta a quella che era la missione cui era stato chiamato e cui si era dedicato. La Giunta Fedriga, il presidente in primo luogo, non crede nella Fondazione Aquileia e se ne disinteressa. Vedono l'occasione di esautorare la Fondazione dalla gestione di ingenti risorse statali, non certamente ottenute da loro, e la colgono al volo. Per fame di posti la Lega distrugge un istituto prestigioso, un’esperienza riuscita di collaborazione tra Regione e Stato, un motivo d'orgoglio per la nostra autonomia. Dobbiamo confidare nel Mibact, augurandoci che non tragga le conseguenze di uno snaturamento della Fondazione. Perciò vorremmo dire alla Lega "fermatevi" ma sappiamo che è inutile: andrete avanti per la vostra strada, e dietro di voi lascerete le macerie. In barba al territorio, alla partecipazione, alle competenze ed in definitiva sulla pelle del patrimonio Unesco e della storia che Aquileia rappresenta”. È il commento del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli all'annuncio delle dimissioni dell'ambasciatore Antonio Zanardi Landi dalla presidenza della Fondazione Aquileia.

Un ringraziamento all'opera di Zanardi Landi è arrivato dalla parlamentare friulana Debora Serracchiani già presidente del Friuli Venezia Giulia che in una nota ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dall'ambasciatore: "Ringrazio l'ambasciatore Zanardi Landi per aver accettato e vinto la sfida di far crescere e trasformare la Fondazione Aquileia in centro di irradiazione culturale che ha dialogato con grandi musei e istituzioni internazionali, portando alta nel mondo la reputazione del Friuli Venezia Giulia. Il sistema di competenze e relazioni che ha saputo attivare non è mai stato ispirato dalla politica ma solo e unicamente da una straordinaria dedizione ad Aquileia e a ciò che essa rappresenta. Sono sicura che, con lui alla guida, la Fondazione avrebbe raggiunto obbiettivi sempre più ambiziosi. Purtroppo questo cammino è stato interrotto, e credo sia una gran perdita per tutti". La deputata Debora Serracchiani (Pd),