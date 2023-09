Architettura come propaganda: l’esibizione del potere nei regimi totalitari del Novecento. Nuovo progetto della Pro Torviscosa

La Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso alla Pro Torviscosa un finanziamento per un progetto didattico intitolato “Architettura come propaganda: l’esibizione del potere nei regimi totalitari del Novecento”. Le dittature che hanno caratterizzato l’Europa del secolo scorso hanno lasciato segni inequivocabili nelle architetture di tanti paesi e città dell’est e dell’ovest, ancora oggi caratterizzati dalla presenza di edifici costruiti dai rispettivi regimi con un intento propagandistico per la rappresentazione e celebrazione del potere. Alla base della proposta didattica c’è un’analisi delle architetture di regime al fine di stimolare una riflessione critica sulla storia che le ha generate. Destinatari sono gli studenti delle classi quinte dell’ISIS Bassa friulana, che è infatti partner del progetto. Il lavoro di analisi partirà naturalmente da Torviscosa, ma prevede poi il confronto con altre località che conservano architetture di regime e che, come la cittadina friulana, fanno parte di ATRIUM, una rotta culturale riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Il secondo partner del progetto è l’omonima associazione internazionale, che da anni promuove attività di divulgazione a favore degli studenti, coinvolti attivamente nella produzione di materiali per far conoscere le loro località sotto il profilo storico-architettonico. L’obiettivo del progetto è anche quello di condividere le varie esperienze dei membri di ATRIUM per proporre agli studenti della Bassa friulana la realizzazione di nuovi materiali per Torviscosa. La presenza, nell’ISIS Bassa friulana, di scuole diverse per tipologia permetterà di elaborare materiali diversi coinvolgendo di volta in volta la scuola più adatta, ma tenendo sempre presente il contesto condiviso. Tra le località di ATRIUM considerate ci sono Labin e Raša, cittadine croate con le architetture fasciste risalenti alla loro fondazione, ma anche con quelle del successivo regime comunista jugoslavo. La conoscenza della loro storia permetterà di parlare anche degli eventi intervenuti nel corso del Novecento a ridosso del nostro confine orientale. La vicinanza di Torviscosa con queste località consentirà infine di organizzare una visita alle due città per gli studenti ISIS.