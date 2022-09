Area Science Park organizza un cammino per promuovere la neutralità climatica

Qual è l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro Pianeta? E sul mare? E soprattutto quali sono i passi che siamo chiamati a fare per raggiungere la neutralità climatica nel 2050? A queste domande si cercherà di dare una risposta durante l’incontro online “Dialoghi e passi verso la neutralità climatica”, in programma il 30 settembre 2022 alle 15.30 in diretta sui canali Facebook di Area Science Park, OGS, Immaginario Scientifico e CNR-IOM. L’incontro, organizzato nell’ambito di SHARPER Trieste (la Notte Europea dei Ricercatori 2022), sostituisce il percorso a piedi dal Carso al mare, annullato per condizioni meteorologiche avverse, e vede la partecipazione di ricercatori esperti del tema. Moderatrice dell’evento e testimonial dell’iniziativa Sara Zambotti, giornalista e conduttrice del noto programma radiofonico Caterpillar, sempre attento ai temi della sostenibilità ambientale, che dialogherà con una ricercatrice e due ricercatori che si occupano di impatto dei cambiamenti climatici sul mare, sulla terra e possibili soluzioni da implementare. Gli scienziati coinvolti sono: Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park, Renato Roberto Colucci, ricercatore dell’Istituto Scienze Polari - IPS del CNR, Marina Lipizer, ricercatrice della sezione di Oceanografia – OGS, Nikola Holodhov, ricercatore Area Science Park che si occupa di strategie e piani di adattamento al cambiamento climatico. A chiudere l’incontro, presentando brevemente il ricco programma di SHARPER Trieste - Notte dei ricercatori 2022, Serena Mizzan, direttrice dell’Immaginario Scientifico. “Dialoghi e passi verso la neutralità climatica” è un’iniziativa ideata da Area Science Park e realizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e l’Istituto Scienze Polari – IPS del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nasce per raccontare l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sul nostro Pianeta: dallo scioglimento dei ghiacciai alla distruzione degli ecosistemi marini, senza dimenticare le responsabilità individuali, il cambiamento di comportamenti collettivi e gli investimenti necessari per un futuro più sostenibile.