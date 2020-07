AreaDanza fa tappa a Venzone e Palmanova. Dopo Udine festival, alla sua decima edizione fa tappa nei due Borghi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo il successo riscosso a Udine, “AreaDanza_urban dance festival”, organizzato dalla compagnia di danza contemporanea Arearea (partner della rete Intersezioni), si sposta a Venzone, il primo agosto, e a Palmanova, il 2.

“NOI SIAMO IL TRICHECO…” - Gli splendidi Borghi faranno da cornice al primo capitolo di una trilogia sulla musica della contestazione: “Noi siamo il Tricheco…”, coreografato da Roberto Cocconi, direttore artistico del festival insieme a Marta Bevilacqua. Lo spettacolo indaga il fenomeno della psichedelia nella musica rock degli anni ‘60 e di come questa abbia influenzato e accompagnato le esistenze dei giovani dell’epoca. I danzatori (Mattia Cason, Irene Ferrara, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Carolina Alessandra Valentini) si esibiranno in piazza Municipio, nel borgo fortificato trecentesco, alle 18 del primo agosto. Il giorno seguente, alle 19, nella maestosa piazza Grande, simbolo della città stellata.

“BACH TO DANCE” - In quelle stesse location, sempre l’1 e il 2 agosto, un’ora più tardi, andrà in scena un altro appuntamento firmato dalla Compagnia friulana per la decima edizione del festival, “Bach to dance”: “un’incursione danzante” che vedrà protagonisti i professionisti di Arearea (si esibiranno Marta Bevilacqua, Valentina Saggin, Anna Savanelli - anche coreografe -, Luisa Amprimo, Ester Bonato, Mattia Cason, Roberto Cocconi, Irene Ferrara, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Nicol Soravito, Carolina Alessandra Valentini, Luca Zampar). A debita distanza, gli artisti occuperanno gli spazi urbani in un gesto di libertà e trasgressione che avrà l’obiettivo di facilitare lo spettatore a un approccio più emotivo e più intimo tra le architetture di spazi e corpi.

EVENTI PER LE FAMIGLIE - Ad anticipare questi appuntamenti del festival – che gode del sostegno dalla Regione Fvg e di MiBACT – ci saranno degli eventi dedicati alle famiglie: a Venzone, alle 17, “La strega dell'acqua e il bambino di ciccia”, produzione di Ortoteatro a ingresso gratuito; a Palmanova, invece, grandi e piccini potranno assistere a “C'era una volta un bambino”, produzione di CTA di Gorizia, sempre a ingresso libero.

“AreaDanza_urban dance festival”, partner della rete Intersezioni, è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), dal Comune di Udine, ProVenzone, Comune di Palmanova ed è realizzato in collaborazione con i Teatri di produzione del Fvg: CTA di Gorizia e Ortoteatro di Pordenone.

Per info e prenotazioni: 345 7680258