Aria di regime, niente sala all’Arci a Cernobbio per il XIII forum di Sbilanciamoci, motivi di “ordine pubblico”. Infastidisce “l’Ambrosetti”

A Cernobbio (Como) sospesa la Democrazia. Il Comune di Cernobbio nega all’Arci l’uso della sala polifunzionale “per motivi di ordine pubblico”. Il Comune di Cernobbio ha negato a Sbilanciamoci! e all’Arci l’utilizzo della sala polifunzionale per il XIII forum di Sbilanciamoci! (1 e 2 settembre) con questa motivazione: «Per motivi di ordine pubblico, non è possibile accogliere eventi negli spazi comunali nel periodo di svolgimento del forum Ambrosetti». Si tratta di una motivazione inconsistente e risibile: non si capisce quale siano i motivi di ordine pubblico per una riunione che si svolge al chiuso, già ospitata dal Comune nel 2010 e che Sbilanciamoci! ha svolto a Cernobbio anche negli anni 2009 e 2022, senza mai alcun problema registrato per lo svolgimento del seminario dello Studio Ambrosetti. Sarebbe un “problema di ordine pubblico” la partecipazione degli esponenti delle 51 organizzazioni della campagna Sbilanciamoci!, che rappresentano milioni di cittadini, volontari che ogni giorno fanno attività di solidarietà, di tutela dell’ambiente, di servizio agli emarginati a e i disabili, di educazione e formazione per il paese. È una decisione gravissima: lede l’articolo 17 (diritto di riunione) e l’articolo 21 (diritto d’espressione) della Costituzione repubblicana. Non garantisce l’espressione di punti di vista diversi, discrimina tra soggetti privati e si fonda su una motivazione inesistente, discriminatoria, al limite dell’arbitrio. Il 27 luglio, il ministro Piantedosi, rispondendo al Question Time del senatore De Cristofaro, ha detto che avrebbe sostenuto il Comune di Cernobbio nella ricerca di una soluzione alternativa. Il Comune non ha proposto nessuna ipotesi concreta se non una saletta da 30 posti, non attrezzata, incompatibile con lo svolgimento del Forum. Ci dispiace che con questa decisione il Comune dia adito all’idea di una Cernobbio inospitale, intollerante e chiusa alla diversità delle opinioni. Non è un buon servizio che il Comune fa alla sua gente. Il forum di quest’anno si sposta a Como, allo Spazio Gloria dell’Arci». [Arci Como, Arci Lombardia, Sbilanciamoci]. Fanno parte della campagna Sbilanciamoci: ActionAid, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, Agices–Equo Garantito, Altreconomia, Antigone, Arci, Arci Servizio Civile, Associazione Obiettori Nonviolenti, Associazione per la Pace, Beati i Costruttori di Pace, Cipsi, Cittadinanzattiva, Cnca, Comitato italiano contratto mondiale sull’acqua, Comunità di Capodarco, Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, Ctm Altromercato, Crocevia, Donne in Nero, Emergency, Emmaus Italia, Fairwatch, Federazione degli Studenti, Fish, Fondazione Finanza Etica, Gli Asini, Legambiente, Link Coordinamento Universitario, Lila, Lunaria, Mani Tese, Medicina Democratica, Movimento Consumatori, Nigrizia, Oltre la Crescita, Pax Christi, Reorient Onlus, Rete Universitaria Nazionale, Rete degli Studenti, Rete della Conoscenza, Terres des Hommes, Uisp, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Un ponte per…, Wwf Italia