Aria di Teatro: bilancio lusinghiero per l’edizione 2023 di Safest!

“Aria di Teatro/Air of Theatre” l’edizione 2023 di SAFest si è conclusa a Udine con una giornata ricca di appuntamenti, culminata con la performance “Rumori fuori Scena” protagonisti gli allievi del terzo anno di corso. L’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, ha espresso il suo plauso e riaffermato l’importanza per la città di avere una istituzione quale la Nico Pepe e questo Festival la cui dimensione è internazionale. Si è vista all’opera l’Europa migliore, quella che vogliamo, che mette le persone al centro, ha concluso l’assessore. Il direttore della Pepe, Claudio de Maglio, ha riaffermato la volontà di rendere Safest sempre più aperto e dialogante, quindi ha presentato i docenti e gli studenti provenienti dall’Estonia, dalla Spagna e dalla Georgia, che hanno trasformato la città di Udine in un palcoscenico mondiale a cielo aperto dove i giovani talenti hanno potuto incontrare maestri provenienti da diverse realtà teatrali. Oltre all’Atelier di Creazione Collettiva con Marco Sgrosso e Claudio de Maglio, particolare interesse hanno riscontrato le Master class dei docenti ospiti – Katariina Unt e Matteo Spiazzi (Estonia), Sonsoles Cordon (Galizia Spagna) che hanno offerto la possibilità di scambiare tecniche e metodi della scena. Accanto alla versione estone della Commedia dell’Arte adattata per mettere in scena gli Innamorati di Goldoni, una inusuale immersione nel mondo del “burlesque” proposto dalla docente spagnola. Di grande interesse la presentazione che Levan Khetaguri, direttore dell’Arts Research Institute di Tbilisi ha offerto sulla dinamica realtà del teatro in Georgia insieme alla ricca tradizione di danze radicate nella tradizione popolare di una terra che è punto di incontro tra Europa e Asia. Hanno suscitato interesse anche le numerose iniziative volte a far conoscere Gurdjieff, ispiratore di molti maestri della scena contemporanea, tra tutti Peter Brook.

Molto seguiti anche gli spettacoli aperti al pubblico che nella giornata inaugurale ha offerto una riuscitissima perfomance con Roberto Cocconi e Luca Zampar della compagnia Arearea e la sera la Commedia dell’Arte con gli allievi attori della Nico Pepe diretti da Claudio de Maglio che un entusiasta e folto pubblico ha applaudito. A seguire le performances degli allievi delle accademie di teatro ospiti, l’estone University of Tartu Viljandi Culture Academy con “The Lovers” e l’Higher School of Performing Arts of Galicia ESADG (Vigo, Spagna) con “Rebentadas”.

Sabato 15 luglio gran finale alla Nico Pepe con gli allievi del terzo anno della Pepe impegnati nell’esilarante e mozzafiato restituzione di “Rumori fuori scena”.

Oltre ai main partners che affiancano la Nico Pepe – il Comune di Udine (che ha inserito Safest nella rassegna Udinestate), la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura – il sostegno di Fondazione Friuli, questa edizione di Safest si avvale delle collaborazioni con Associazione Danza e Balletto di Udine, la compagnia Arearea e Areadanza.